3月28日の愛知公演からスタートした『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』のイベント「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャーファイナルライブツアー2026」より、ツアー最終日となる5月17日、大阪SP公演に出演するスペシャルゲストが発表された。

大阪SP公演、第2部に豪華ゲスト登場!

大阪SP公演は第2部『最強トーク＆ライブ〜祝宴ユニバース〜』を豪華版としてお贈りする特別バージョンだ。

1公演目(10：00の回)第2部

七瀬公(熱海常夏／ドンモモタロウ役)、中村優一(等々力凱亜／ガオレッド役)、松田リマ(家守召子／レッドレーサー役)、島村龍乃介(嘉挧源治／リュウレンジャー役)らユニバース戦士が登場する。

2公演目(13：30の回)第2部

テガソードの声を務めた梶裕貴、テガジューンの声を務めたゆかなが登壇。作中では声の出演のみだった二人がついにファンの前に姿を現す。1年間共に歩んだ彼らがどのようなトーク＆ライブを繰り広げるのか、作中では見られなかったリアルな掛け合いに期待が膨らむ公演になっている。

テガソード役／梶裕貴 コメント全文

この一年間、戦士たちと共に歩んできた者として、ぜひとも FLT(ファイナルライブツアー) に参加させていただきたいと願っておりましたので、今回お声がけいただき、とてもとても嬉しく思っております!

大団円を迎えたゴジュウジャーたちと過ごせる時間は、かけがえのないもの。どうか皆様、一緒に"しあわせナンバーワン"を勝ち獲りましょう!スーパー戦隊シリーズの偉大なる歴史に、愛と感謝の気持ちを込めて。

P.S. テガソード様も家族総出で遊びに行くそうですよ!せっかくなので、たくさん願いを叶えてもらいましょう!(笑)

テガジューン役／ゆかな コメント全文

たくさんの出来事を乗り越えてそれぞれが掴み取った 1 年間。まさかテガジューンまでもがこれほど成長させてもらえるなんて感無量です。

彼等の、そして我等の旅もついにファイナルをむかえます。無事放送が終了するまでの気持ちとはまた少しだけ違う、穏やかな旅立ちの気分というのでしょうか...ファイナルなのになぜか、またみんなで新たな世界に歩き出せるような、そんな気がします。

まずは、そのような大切なタイミングにまたテガジューンとして関われることを嬉しく思います。

そしてなにより、その時、その場所で、共に歩いた皆さんと、応援してくださった皆様と一緒に見届けることが出来るなんて、こんなに嬉しいことはありません。ゴジュウジャーファイナルライブツアー、どうぞお楽しみに!

大阪SP公演の全公演第二部

オープニング・テーマを務めたWienners(ウィーナーズ)と、エンディング・テーマを務めた金子みゆの参戦も決定しました。ヒーローたちの戦いの物語の背中を押し続けてきたアーティスト2組が、大阪SP公演の全公演にて第二部に出演。ツアーファイナルとなる大阪SP公演を盛大に彩る。

なお、SP公演3公演目は俳優9名(冬野心央、鈴木秀脩、神田聖司、松本仁、志田こはく、木村魁希、三本木大輔、まるぴ、カルマ)による、ゴジュウジャー卒業公演を予定している。

なお、5月17日の大阪SP公演について配信も決定。詳細は後日続報を発表する。

第1部ヒーローショー、新キャラ「めーちゃん」の声は伊藤美来

本イベントの第1部のヒーローショー『バッコォーン!愛は厄災を超えて』では、グーデバーンと謎に包まれた新キャラクター・めーちゃんが結婚披露宴を挙げるというあらすじが発表されている。

めーちゃんの声は、声優・伊藤美来が務めることが決定。伊藤からもコメントが寄せられた。一体めーちゃんとは何者なのか? オリジナルストーリーならではの展開に注目したい。

めーちゃん役／伊藤美来 コメント全文

まさかテレビで応援していたゴジュウジャーのファイナルライブツアーに出演できるとは思ってもみなくてとても驚きました!

ヒーローショーといえばその場での新キャラクターも醍醐味だと思うので、お話を頂けたときは何よりも嬉しかったです。

めーちゃんは見た目も可愛らしく、喋り方もきゅるんきゅるんで演じていて楽しかったです。私は台本を読んだ時、とっても衝撃的でした!めーちゃんがどのようにお話に関わっていくのかぜひお楽しみに!

大阪公演、見切れ席販売決定!

3月29日19：00より、大阪公演の見切れ席の販売が決定した。チケットのお申込みは チケットぴあ 特設サイトにて受け付ける。

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