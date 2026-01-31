バンダイは、『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』より「テガソード -MEMORIAL EDITION-」(22,000円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年6月発送予定。

『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』を象徴する変身アイテムでありロボである「テガソード」が、DX版からサイズ・外観・音声仕様を大幅にアップグレードした大人向けなりきりアイテム「テガソード -MEMORIAL EDITION-」として商品化。

本商品のテガソードは、「DXテガソード」から約130％にサイズアップ。大人が持った時の劇中再現度が格段に向上したうえ、リングパーツ(大)をつけた「DXセンタイリングシリーズ」を、リングパーツの交換なしでそのままセットできるようになっている。

グリップ部分にはBGMボタン、セリフボタン、拍手検出ボタンを新設し、音声面の仕様も大幅にアップグレード。テガソード(cv. 梶裕貴)の台詞を発動可能なほか、「WINNER！ゴジュウジャー」「ナンバーワン戦隊時ゴジュウジャー」など印象的なBGM3曲を収録。拍手検出ボタンの存在により任意のタイミングでクラップサウンドの発動が可能となったことに加え、ゴジュウジャー変身シーンの代名詞ともいえる応援団のエールも収録し、劇中さながらにナンバーワンバトルのなりきり体験ができる。

本商品は「DXテガソード」同様、展開済みの「DXセンタイリングシリーズ」(別売り)との連動が可能。連動時のエンゲージ音、必殺技シークエンス音も追加されており、進化したサウンドが体験可能となっている。

また本商品はDX版同様の機構でロボ状態に変形が可能。変形時のプロポーションを維持するために新規設計した「テガソードレッド フェイスパーツ」が付属。さらに本商品には「センタイリング ゴジュウウルフ」「センタイリング テガソードレッド」も付属する。

※「センタイリング ゴジュウウルフ」「センタイリング テガソードレッド」は発売済みのDX版と同じ。

加えて別売りの「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー MEMOREALIZE DATA CARD」をセットすることで、各キャラクターのボイスやBGMが追加で発動可能になる拡張機能も搭載している。







(C)テレビ朝日・東映AG・東映