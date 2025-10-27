集英社は、ジャンプマンガの魅力が詰まった毎年恒例のビッグイベント「ジャンプフェスタ2026」（入場無料）を、12月20日・21日に幕張メッセにて開催する。10月27日には、「ジャンプスーパーステージ」のキャストから寄せられたコメントや、「ジャンプスタジオ」「ジャンプステーション」の出演者、また幕張メッセ会場に登場するブースの追加情報が公開された。

「ジャンプフェスタ2026」では、さまざまなステージプログラムを実施する。超豪華ゲストが出演する「ジャンプスーパーステージ」では計18作品、「ジャンプスタジオ」にでは計10作品のプログラムを実施。さらに、新ステージとして「週刊少年ジャンプ」「少年ジャンプ＋」「ジャンプSQ.」の人気タイトルや新進気鋭の作品が集結する「ジャンプステーション」を新設、計14作品のプログラムを届ける。

ジャンプスーパーステージ

僕のヒーローアカデミア

山下大輝 さん(緑谷出久 役)

もしかしたら去年が『ヒロアカ』で立つ最後のジャンプフェスタスーパーステージかなとぼんやり思っていたので嬉しいです!!今年は本当に最後かもしれませんので全力プルスウルトラで楽しみます!!

岡本信彦 さん(爆豪勝己 役)

今年と2026年は『ヒロアカ』の年!完膚なきまでの力でスーパーステージをぶちあげる!!かっちゃかっちゃうるさくしてね!!!

佐倉綾音 さん(麗日お茶子 役)

お茶子の想いを背負ってまたジャンフェスで『ヒロアカ』のステージに立てること、とても嬉しく思います。熱く楽しいプルスウルトラな時間を過ごしましょう!

梶 裕貴 さん(轟 焦凍 役)

ついにFINAL SEASON放送がスタートし、最高潮に盛り上がっている今、『ヒロアカ』ステージの一員としてジャンフェスに参加させていただけること、心から光栄に思います!当日は一緒に叫びましょう!更に向こうへ!PLUS ULTRA!!

三宅健太 さん(オールマイト 役)

『今年もスーパーステージに私が来た!!』と叫ぶことができると思うと、胸がいっぱいです。お楽しみに!!

銀魂

杉田智和 さん(坂田銀時・銀八先生 役)

積み重ねられた自由の中から、確かな形を見出す。今年もお世話になります。

阪口大助 さん(志村新八 役)

今年も出るそうです。ジャンフェス。もう何をさせられるのかも分かりません(笑) 年末の慌ただしい時期ですが、皆様無理のない範囲で楽しんでいただけたら!

釘宮理恵 さん(神楽 役)

今年も参加させていただきます!会場でみなさまにお会いできるのを楽しみにしています。よろしくお願いいたします!

呪術廻戦

榎木淳弥 さん(虎杖悠仁 役)

今年もスーパーステージに参加させて頂くことができてとても嬉しいです。死滅回游を盛り上げられるステージになるよう頑張ります!

内田雄馬 さん(伏黒 恵 役)

死滅回游の放送まであと少し!!そんなタイミングのジャンフェスということで、皆様にお会いできるのを楽しみにしております!2026年に向けて盛り上がってまいりましょう!!

浪川大輔 さん(脹相 役)

⾧い間作品には携わってきたイメージがありますが、このような形でジャンフェスに参戦できることを嬉しく思います。当日はあの髪型は厳しそうですが宜しくお願い致します!

緒方恵美 さん(乙骨憂太 役)

やっと本線の『呪術廻戦』キャストとして登壇できて嬉しいです!当日はめちゃめちゃ楽しみましょう!どうぞよろしくお願いします!

忘却バッテリー

増田俊樹 さん(清峰葉流火 役)

今年はジャンプスーパーステージ!メインステージということで大きなステージですが、何が起こるんでしょうか!?スーパーパイ毛が見られるということですね、面白い。

宮野真守 さん(要 圭 役)

今回の『忘却バッテリー』ステージも、暴れまくる…じゃなかった（笑）、みんなと一緒に楽しみまくるので、僕らのチームワークと仲の良さを、存分に味わってください!

阿座上洋平 さん(藤堂 葵 役)

「ファン感謝デー」以来、久々の登壇!第1期終了からもしばらく経ちますが、忘却できるはずのない熱が今も胸の奥をあたためています。またお会いできるのが楽しみです!

島﨑信⾧ さん(千早瞬平 役)

『忘却バッテリー』でジャンプスーパーステージに立たせていただくこと、とっても嬉しく思います。どうぞよろしくお願い致します!

梶 裕貴 さん(山田太郎 役)

あのワチャワチャでハチャメチャなステージが帰ってきます…!!大丈夫か!大丈夫なのか、オレ…!?主にオレの体力と喉!!腹筋＆声帯ブレイカーの存在を警戒しつつ、全力で盛り上げていきます!!小手指高校のチームワークにご期待ください!!!

青の祓魔師

岡本信彦 さん(奥村 燐 役)

物質界（アッシャー）の一大イベント!ジャンフェスに『青エク』が今年もきたー!スーパーステージでアッシャーを聞ける喜び!みんな楽しもうぜ!

福山 潤 さん(奥村雪男 役)

今年もスーパーステージに『青の祓魔師』で立つことができて嬉しいです!一年の締めくくりと次の一年に向けて是非!『青の祓魔師』のステージを一緒に楽しみましょう!

花澤香菜 さん(杜山しえみ 役)

今年も『青エク』でジャンフェスに出られるのがとても嬉しいです!毎度充実した内容なので、楽しくてあっという間に時間が過ぎてしまいます!ぜひ観にいらしてください♪

神谷浩史 さん(メフィスト・フェレス 役)

今年も『青の祓魔師』のジャンプスーパーステージに立たせていただきます!作品を愛してくださるファンの皆さんと一緒に過ごせるのは本当に嬉しいです!年末の幕張はきっと寒いので、くれぐれも暖かい格好で遊びにきてください!

怪獣８号

福西勝也 さん(日比野カフカ 役)

ジャンフェスのステージに３年連続で立てること、光栄に思います!今回の『怪獣８号』ステージは原作完結後初ということで、とても感慨深いです。ゼヒ皆さん楽しみにしていてください!

加藤 渉 さん(市川レノ 役)

今年は原作・アニメともに大きな動きがあった年だったと思います。色々な区切りがついた中、ステージで何をやるのか。僕自身なにも知らないので楽しみです。

河西健吾 さん(保科宗四郎 役)

今年はスーパーステージに登壇という事で、どんな話が飛び出すのか今からワクワクしますね!当日は一緒にぜひ盛り上がっていきましょう!

内山昂輝 さん(鳴海 弦 役)

『怪獣８号』のスーパーステージに出演するのは初めてなので楽しみです。声を担当している鳴海弦の魅力、そして作品全体の魅力をお伝えできるように頑張ります。

新テニスの王子様

皆川純子 さん(越前リョーマ 役)

25年目のJF。年末の幕張に通い続けて四半世紀。今年も応援ありがとう。心からの感謝を伝えるため今年もあなたに会いに行きます。待っててね。

諏訪部順一 さん(跡部景吾 役)

その瞬間、幕張メッセが日本で一番ホットな場所になる!今年もスーパーステージに『新テニスの王子様』参戦です。みんなで一緒に盛り上がりましょう!

宮野真守 さん(越前リョーガ 役)

また『新テニスの王子様』ステージに立てること、本当に光栄に思います!みなさんと一緒に、「テニプリ愛」に溢れる、熱い幸せな時間を過ごせる事を楽しみにしています!

小野大輔 さん(徳川カズヤ 役)

テニプリのステージに再び立てることを嬉しく思います。しかもジャンフェス! 喜びと緊張で胸が高鳴ります。皆様の期待に「義」で応えられるよう、徳川カズヤとして尽力します!

ワールドトリガー

村中 知 さん(空閑遊真 役)

『ワールドトリガー』ステージに登壇させていただきます!!!本誌の盛り上がりに負けないくらい会場を盛り上げるぞ!!トリオン満タンにしてご来場ください!!

梶 裕貴 さん(三雲 修 役)

皆さん!恒例の『ワートリ』ステージですよ!!原作激アツ展開の中での開催、楽しみでなりません!!一緒に盛り上げて、いつかのアニメ化への布石にしていきましょう!僕は今年も、面倒見の⿁と化す!!トリガー・オン!!!

田村奈央 さん(雨取千佳 役)

再び参加させていただくことができてとても光栄です。ステージでどんな『ワートリ』トークが繰り広げられるのか楽しみです。当日はトリオン全開でお会いしましょう!

中村悠一 さん(迅 悠一 役)

『ワールドトリガー』としてジャンフェスのステージに出演させて頂くのはもう何年振りでしょうか…?久しぶりの参戦という事で、皆様とも沢山お話ができる気がしますので楽しみにしています!

田中秀幸 さん(レプリカ 役)

お久しぶりです、レプリカです。忘れていませんよね。皆さんにお会いできるのを、楽しみにしています。

SAKAMOTO DAYS

杉田智和 さん(坂本太郎 役)

今日このステージが、坂本達にとって何気ない日常の一部であり、特別な存在の一端でありますように。よろしくお願いします。

島﨑信⾧ さん(朝倉シン 役)

昨年に引き続き、シン役として登壇させていただけて大変光栄です。坂本さんを全力で盛り立てていきたいと思いますのでよろしくお願い致します!

浪川大輔 さん(X/スラー 役)

スラーとして皆様の前に出させて頂くのは初めてです。『SAKAMOTO DAYS』への熱量を直に感じられることを楽しみにしております!宜しくお願い致します!

内山昂輝 さん(楽 役)

『SAKAMOTO DAYS』のイベントに出演すること、作品のファンのみなさまの前に立つことが初めてなのでワクワクしています。どうぞお楽しみに!

⿁滅の刃

花江夏樹 さん(竈門炭治郎 役)

今年はスーパーステージ!映画の熱気を胸に、更なる盛り上がりをお届けします!

下野 紘 さん(我妻善逸 役)

今年も「ジャンプフェスタ」、しかもジャンプスーパーステージに参加させていただけるとは嬉しいですね～!!会場の皆さんと楽しい時間が作れるよう頑張ります!!

櫻井孝宏 さん(冨岡義勇 役)

年の瀬の風物詩ジャンプフェスタならではのスペシャルなステージにできたらと思っています。一緒に盛り上がりましょう。よろしくお願いします。

早見沙織 さん(胡蝶しのぶ 役)

今年『⿁滅の刃』のステージに立てることを大変嬉しく思います。会場の皆様とともに、特別な時間を全力で楽しみたいです!

アオのハコ

千葉翔也 さん(猪股大喜 役)

アニメから少し経ちますが、千夏先輩を始めとする『アオのハコ』グッズを買い続け熱量を高めていました。皆で2期に向けて、『アオのハコ』愛をスーパーに爆発させましょ う!

上田麗奈 さん(鹿野千夏 役)

イベントという形で『アオのハコ』のお話をさせていただくのは久しぶりですね…!今からとても楽しみです!当日もよろしくお願いいたします!

⿁頭明里 さん(蝶野 雛 役)

今年も『アオのハコ』でジャンフェス出演!嬉しいです!『アオのハコ』キャストとしても久々にファンの皆様にお会いできるので楽しみにしています!

小林千晃 さん(笠原 匡 役)

第2期制作が決定し、原作も益々盛り上がりを見せている中、久しぶりに集まるこのメンバーでどんなステージをお届けできるのか、とても楽しみにしています!

Dr.STONE

小林裕介 さん(石神千空 役)

いよいよ最終クールを残して迎えるジャンフェス!胸熱シーンを振り返りつつ、最終決戦に向かう彼らにエールを送れるようなステージにしたいです!よろしくお願い致します。

河西健吾 さん(あさぎりゲン 役)

今年もこの季節がやってきましたね!ジャンフェスが来ると今年もあと少しだなぁと感じますが、出演者一同でまた来年に向けて、そして最終回に向けて盛り上げて行きますの で、ぜひ楽しんでくださいね。

鈴木崚汰 さん(七海龍水 役)

『Dr.STONE』がスーパーステージに帰ってきました!!⾧きに渡ったストーンワールドでの大冒険もいよいよ大詰めです。よろしくお願いいたします!!

佐藤 元 さん(クロム 役)

ヤベーーー!スーパーステージヤベーーーーー!!全ての答えが出揃い始めた最終シーズン、またクロムと共にジャンフェスに出演させていただけるのが本当に幸せです。みなさんでヤベーほど一緒に盛り上がっていきましょう!!!ヤベーーーーー!!!!

高橋花林 さん(スイカ 役)

初めてのジャンフェス出演です!嬉しい!ジャンプスーパーステージ『Dr.STONE』ステージ!いまからワクワクドキドキで、とっても楽しみにしています♪

野島健児 さん(Dr.ゼノ 役)

『Dr.STONE』ステージに参加させて頂きます。一緒に第３クールへ向けて期待を高めていきましょう!皆さんに直接お会いできることを楽しみにしています!

SPY×FAMILY

江口拓也 さん(ロイド・フォージャー 役)

年末のお祭りにまたまた呼ばれることになりました!嬉しいです!今年は何をするのか!よろしくお願いいたします!

種﨑敦美 さん(アーニャ・フォージャー 役)

『SPY×FAMILY』の一員としてジャンフェスに参加させていただけるようになって5年目です!本当にあざざます!今年もどうぞよろろすおねがいするます!

早見沙織 さん(ヨル・フォージャー 役)

会場にお越しくださった皆様とともに楽しい時間を過ごせるよう、ファミリーで一丸となってお送りしたいと思います。お楽しみに!

松田健一郎 さん(ボンド・フォージャー 役)

今年もジャンフェスのステージでご挨拶する機会をいただけました。これも『SPY×FAMILY』を応援してくださっている皆様のおかげです。ありがとうございます。果たして今回はどんなステージになりますやら、今から楽しみです。フォージャー家一同心よりお待ちしております。どうぞよろしくお願いいたします。

ダンダダン

若山詩音 さん(モモ（綾瀬 桃）役

憧れのジャンフェスに、３年連続で参加できることが嬉しくてたまりません…!今回はスーパーステージということで、会場を『ダンダダン』色に染めてやるじゃんよ!

花江夏樹 さん(オカルン（高倉 健）役

2期の盛り上がりのままに、ホットな話題をステージから直接お届けできるのが楽しみです!

佐倉綾音 さん(アイラ（白鳥愛羅）役

去年に引き続き登壇できること、うれしく思います。常に各方面で盛り上がりを見せているようで、たくさんの方々に『ダンダダン』の魅力が届いているのだとしたらとてもありがたい限りです。何が起こるか分からないオカルトなステージ、楽しみにしています!

石川界人 さん(ジジ（円城寺 仁）

役今年もジャンフェスにお呼びいただけました!年に一度のジャンプの祭典!豪華キャストのスーパーステージ!最高に楽しんじゃおうぜフゥー!

田中真弓 さん(ターボババア 役)

頑張ります!! あ嘘をつきました。楽しんでください!! 又嘘をつきました。楽しみます!!私自身が!! 皆様も楽しめるものなら楽しんでください!!

BLEACH

森田成一 さん(黒崎一護 役)

年に一度のお楽しみ!今年もジャンプフェスタが開催されます!我らが『BLEACH』も、スーパーステージという大舞台で卍解です!皆さんも期待と霊圧を上げまくって幕張集合!

杉山紀彰 さん(石田雨竜 役)

『BLEACH 千年血戦篇』最終クールの放送が待ちきれない所ではありますが!年の瀬に『BLEACH』を応援してくださる皆様と楽しく熱いひと時を共に過ごせる事を今年も楽しみにしております!!

松岡由貴 さん(井上織姫 役)

久しぶりのジャンプフェスタで、いつも『BLEACH』を応援してくださってる皆さんに直接お会いできるのが、めちゃくちゃ楽しみです。よろしくお願いいたします。

安元洋貴 さん(茶渡泰虎 役)

僕の声優人生の始まりから今まで、ずっと力を貸し続けてくれた『BLEACH』、そしてチャド。今までも、これからも、感謝しかないんです。その思いをぶつけられる場所に立てるとの事。皆様と一緒に熱くなれたらいいなと思います。ドンと来てください。大丈夫、俺は頑丈なだけが取り柄だから。

あかね噺

永瀬アンナ さん(桜咲朱音 役)

『あかね噺』ステージに出演いたします、永瀬アンナです!私にとって初めてのジャンフェス。全力で楽しみつつ、『あかね噺』の魅力が伝わるよう頑張ります!

江口拓也 さん(練磨家からし 役)

『あかね噺』として皆様の前に出演するのは初めてということで、現場の熱量をそっくりそのまま持っていこうと思います!初高座（?）よろしくお願いいたします!

高橋李依 さん(高良木ひかる 役)

2026年のアニメ化に向けて、我々声優陣も登壇させていただける日がやって参りました。大きなスーパーステージで皆様にご挨拶できるのが楽しみです!

林家木久彦 さん(原作監修・落語家)

いよいよ来年はアニメ放送!今回は声優陣も加わってのお披露目だぁ!奥行きの生まれた『あかね噺』の世界観を今まで以上にお楽しみください!

チェンソーマン

戸谷菊之介 さん(デンジ 役) 今年もジャンプスーパーステージにチェンソーマンが来てくださいます。チェンソーマンの教えに従い、悪魔のいない世界へ_____それでは皆さんでチェンソーマンを呼びましょう。せーの、チェンソーマ～ン!!

楠木ともり さん(マキマ 役)

2年ぶりにジャンプフェスタに登壇させていただきます!劇場版『チェンソーマン レゼ篇』が公開され、こうしてまた皆様とお会いできるのがとても楽しみです!

坂田将吾 さん(早川アキ 役)

劇場版『チェンソーマン レゼ篇』本当に最高でしたね…最高でしたよね…。スーパーステージで、皆様と共に「最高だったよね…」という気持ちを共有できるのが楽しみです。よろしくお願いいたします。

上田麗奈 さん(レゼ 役)

「レゼ篇」公開後ということで、そちらのお話も沢山出来るのではないかなと思っています!みんなの『チェンソーマン』愛が炸裂する時間にできたら嬉しいです!

ONE PIECE

田中真弓 さん(モンキー・D・ルフィ 役)、中井和哉 さん(ロロノア・ゾロ 役)、岡村明美 さん(ナミ 役)、山口勝平 さん(ウソップ 役)、平田広明 さん(サンジ 役)、大谷育江 さん(トニートニー・チョッパー 役)、山口由里子 さん(ニコ・ロビン 役)、木村 昴 さん(フランキー 役)、チョー さん(ブルック 役)、宝亀克寿 さん(ジンベエ 役)

「麦わらの一味」キャスト一同を代表して田中真弓さんからコメント

みんな～～～っ!!!今年もやってきたぞぉ～～～、ジャンプフェスタ!麦わらの一味、みんなで盛り上げて最高にでっかい宴にするから、お楽しみに!! ステージで待ってるよ!

ジャンプスタジオ

るろうに剣心–明治剣客浪漫譚・北海道編ｰ(12月20日11:40～12:10)

斉藤壮馬 さん (緋村剣心 役)、八代 拓 さん (相楽左之助 役)、古川 慎 さん (志々雄真実 役)

夜桜さんちの大作戦(12月20日12:50～13:20)

川島零士 さん (朝野太陽 役)、本渡 楓 さん (夜桜六美 役)、小西克幸 さん (夜桜凶一郎 役)、⿁頭明里 さん (夜桜二刃 役)

地獄楽(12月20日14:00～14:40)

小林千晃 さん (画眉丸 役)、花守ゆみり さん (山田浅ェ門佐切 役)、諏訪部順一 さん (天仙 役)、甲斐田裕子 さん (天仙 役)

マッシュル-MASHLE-(12月20日15:10～15:50)

小林千晃 さん (マッシュ・バーンデッド 役)、川島零士 さん (フィン・エイムズ 役)、石川界人 さん (ランス・クラウン 役)

魔都精兵のスレイブ(12月20日16:20～17:00)

広瀬裕也 さん (和倉優希 役)、⿁頭明里 さん (羽前京香 役)、内田真礼 さん (出雲天花 役)、花澤香菜 さん (山城 恋 役)、追加出演者は後日発表

ウィッチウォッチ(12月21日11:40～12:10)

川口莉奈 さん (若月ニコ 役)、鈴木崚汰 さん (乙木守仁 役)、天﨑滉平 さん (風祭監志 役)、石川界人 さん (真神圭護 役)、楠木ともり さん (宮尾音夢 役)

地獄先生ぬ～べ～(12月21日12:50～13:30)

置鮎龍太郎 さん (鵺野鳴介 役)、白石涼子 さん (立野 広 役)、洲崎 綾 さん (稲葉郷子 役)、黒沢ともよ さん (細川美樹 役)

逃げ上手の若君(12月21日14:00～14:30)

結川あさき さん (北条時行 役)、矢野妃菜喜 さん (雫 役)、日野まり さん (弧次郎 役)、鈴代紗弓 さん (亜也子 役)、悠木 碧 さん (風間玄蕃 役)、戸谷菊之介 さん (吹雪 役)

ブラッククローバー(12月21日15:10～15:40)

梶原岳人 さん (アスタ 役)、島﨑信⾧ さん (ユノ 役)、諏訪部順一 さん (ヤミ 役)、優木かな さん (ノエル 役)

ハイキュー!!(12月21日16:20～16:50)

村瀬 歩 さん (アニメ・日向翔陽 役)、二宮礼夢 さん (演劇「ハイキュー!!」・日向翔陽 役)、加藤憲史郎 さん (劇団「ハイキュー!!」・日向翔陽 役)、映像出演:須賀健太 さん (劇団ハイキュー・演出 )

ジャンプステーション

ミュージカル 憂国のモリアーティ(12月20日11:40~12:20)

平野 良 さん (シャーロック・ホームズ 役) 山本一慶 さん (ルイス・ジェームズ・モリアーティ 役) 百名ヒロキ さん (ルイス・ジェームズ・モリアーティ 役) MC:髙木 俊 さん (ジョージ・レストレード 役)

アンデッドアンラック＆暗殺教室＆こちら葛飾区亀有公園前派出所(12月20日12:50～13:30)

アンデッドアンラック 中村悠一 さん (アンディ 役)、佳原萌枝 さん (出雲風子 役)、暗殺教室 福山 潤 さん (殺せんせー 役)、こちら葛飾区亀有公園前派出所 ひるちゃん さん (インポッシブル 役)

マリッジトキシン(12月20日14:00～14:40)

石谷春貴 さん (下呂ヒカル 役)、若山詩音 さん (城崎メイ 役)、堀 元宣 さん (監督)、静脈 先生 (原作)、編集部員

幼稚園WARS(12月20日15:10～15:40)

種﨑敦美 さん (リタ 役)、熊谷健太郎 さん (ダグ 役)

ファントムバスターズ＆極楽街(12月20日16:20～17:00)

ファントムバスターズ 岡本信彦 さん、増田俊樹 さん、極楽街 小林ゆう さん、ジャンプSQ.編集⾧

正反対な君と僕(12月21日11:40～12:20)

鈴代紗弓 さん (鈴木 役)、坂田将吾 さん (谷 役)、島袋美由利 さん (東 役)、加藤 渉 さん (平 役)

キルアオ(12月21日12:50～13:20)

武内駿輔 さん (大狼十三 (大人) 役)、シークレットゲストも登場予定

ダークギャザリング(12月21日14:00～14:30)

篠原 侑 さん (寶月夜宵 役)、島﨑信⾧ さん (幻燈河螢多朗 役)、花澤香菜 さん (寶月詠子 役)、川口莉奈 さん (神代愛依 役)

BLACK TORCH(12月21日15:10～15:50)

鈴木崚汰 さん (我妻弐郎 役)、上田燿司 さん (羅睺 役)、千本木彩花 さん (⿁子母神一華 役)、榎木淳弥 さん (桐原零司 役)

姫様“拷問”の時間です＆株式会社マジルミエ(12月21日16:20～17:00)

姫様“拷問”の時間です 白石晴香 さん (姫 役)、 田村睦心 さん (サクラ・ハートロック 役)、株式会社マジルミエ ファイルーズあい さん (桜木カナ 役)、天海由梨奈 さん (槇野あかね 役)

「ジャンプフェスタ2026」入場チケット応募受付を10月31日からスタート!

「入場チケット」の抽選応募受付を10月31日10:00から開始する。「ジャンプフェスタ2026」の入場チケット応募は事前に「ジャンプNAVI」アプリのインストール及び会員登録(無料)が必要。チケットに当選した方のみ、「ジャンプスーパーステージ観覧」や「JF公式ショップグッズ購入」などが可能になる「事前抽選チケット応募」に申し込みが可能だ。

入場チケット応募概要

応募期間:2025年10月31日(金)10:00 ～ 11月10日(月)17:59

当落発表:2025年11月14日(金)9:30頃予定

事前抽選チケット応募概要

※「入場チケット」当選者のみ応募可能

応募期間:2025年11月17日(月)10:00 ～ 11月26日(水)17:59

当落発表:2025年12月11日(木)9:30頃予定

ジャンプ原画ワールド、特別展示も開催!

「ジャンプ原画ワールド」は、「週刊少年ジャンプ」「少年ジャンプ＋」「V ジャンプ」「ジャンプSQ.」「最強ジャンプ」の5誌の連載作品から、約130作品以上の原画展示と描きおろしサイン色紙が一同に集結。さらに今年は、ブースを1.5倍に拡大し、「ジャンプスーパーステージ」18作品にフォーカスした「特別展示」を実施する。

昨年の会場写真 ジャンプ原画ワールド (C)SHUEISHA Inc. All rights reserved. 撮影：和田篤志・菊地寛子・長谷部英明

ジャンプ原画ワールドの特別展示の鑑賞は、「原画ワールド特別展示鑑賞チケット」が必要な時間帯がある。「原画ワールド特別展示鑑賞チケット」の事前抽選チケット応募は、各日午前中の枠のみを対象に実施、「原画ワールド特別展示鑑賞チケット」は「入場チケット」当選者のみ、11月17日10:00～11月26日17:59にて応募可能。

「ジャンフェスマーケット」ゾーンが拡大して今年も登場!

「ジャンプフェスタ2026」では「JF公式ショップ」などでグッズが購入できる「ジャンフェスマーケット」ゾーンを昨年より拡大し、幕張メッセ9・10ホールにて開催。「JF 公式ショップ」では「ジャンプフェスタ2026」でしか購入できない限定グッズや、後日一般販売するグッズをいち早く購入できる先行グッズなどが登場する。

『ONE PIECE』缶バッジ付きTシャツ フリーサイズ

『ONE PIECE』ヒーロータオル

『SAKAMOTO DAYS』缶バッジ付きTシャツ フリーサイズ

『SAKAMOTO DAYS』ヒーロータオル

『カグラバチ』缶バッジ付きTシャツ フリーサイズ

「ジャンプフェスタ2026」開催概要

日時:2025年12月20日(土)・21日(日) 9:00～17:00(最終入場16:30)

会場:幕張メッセ 国際展示場 展示ホール1～10

入場方法:事前応募/招待制・入場無料

※小学生以上のすべての来場者は「ジャンプNAVI」アプリの入場チケット(電子チケット)が必要

(C)SHUEISHA Inc. All rights reserved.