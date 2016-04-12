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「エヴァンゲリオン」の最新情報・話題まとめ

作品情報をはじめ、フィギュア・玩具などアイテム情報をお届け。関連作品やイベントも紹介していきます。

2019年03月04日(月)

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『エヴァンゲリオン』山下いくと監修の「METAL BUILD 初号機」が2019年再販

模型・フィギュア 03/04 17:12

2019年01月22日(火)

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ソニー×エヴァンゲリオンのコラボ！NERV官給品スマートウオッチ「wena」

時計 / ウェアラブル 01/22 13:55

2018年06月01日(金)

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オンキヨー、『新世紀エヴァンゲリオン』とコラボしたワイヤレスイヤホン

サウンド / オーディオ 06/01 20:54

2017年12月05日(火)

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『オルサガ』エヴァコラボ、ガチャでカヲルやアスカを入手するチャンス

ゲーム 12/05 14:58

2017年12月01日(金)

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『オルサガ』エヴァコラボでレイドイベント開催、SSRレイ入手のチャンス

ゲーム 12/01 17:13

2017年11月30日(木)

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『仮面ライダーエグゼイド』岩永徹也が"神"語録を連発、シン・ゴジラの次はゴジラ神!?

特撮 11/30 18:38

2017年11月24日(金)

Top

『エヴァ』とのコラボ実施中! – 初心者でもわかる『オルタンシア・サーガ -蒼の騎士団-』の魅力とは?

ゲーム PR 11/24 17:18

2017年08月21日(月)

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ガンダム、マクロス、トランスフォーマーも! 二人三脚で発展したロボットアニメと玩具開発の密接な関係 - 『ロボットアニメビジネス進化論』著者に聞く

アニメ 08/21 19:00

2017年03月29日(水)

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綾波レイが「ゴジラ」X星人になって地球侵略!? 「ゴジラ対エヴァ」企画で登場

アニメ 03/29 14:03

2017年01月19日(木)

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フェイス、EVA500系新幹線とコラボしたモバイルバッテリー

その他ガジェット 01/19 00:56

2016年12月22日(木)

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紅白にゴジラ襲来!『シン･ゴジラ』とのコラボ企画で"英雄たちが立ち上がる"

芸能 12/22 18:58

2016年09月07日(水)

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エヴァ初号機が「ネクスエッジ」に登場、四等身でも"エヴァらしさ"を追求

模型・フィギュア 09/07 08:00

2016年08月30日(火)

Top

エヴァ2号機ビーストモードがゴジラと融合、威嚇ポーズの迫力フィギュアに

模型・フィギュア 08/30 17:09

2016年07月28日(木)

Top

エヴァにゴジラの細胞を投入したらこうなった! "G"覚醒した初号機が立体化

特撮 07/28 16:00

2016年06月02日(木)

Top

メカゴジラが『エヴァンゲリオン』初号機&2号機色で迫力の30cm超えフィギュアに

特撮 06/02 16:00

2016年05月03日(火)

Top

『ヱヴァ』がキューポッシュに初登場、レイとアスカが制服姿で立体化

模型・フィギュア 05/03 20:00

2016年04月23日(土)

Top

『エヴァ』数々の未発表曲、蔵出し音源、別テイク集などを収録したCDが発売

アニメ 04/23 11:00

2016年04月12日(火)

Top

綾波だけは絶対助ける!「エヴァンゲリオン初号機 覚醒Ver.」が再販

模型・フィギュア 04/12 20:00

Top

逃げちゃダメだ、エヴァンゲリオン初号機が「ナノブロック」で立体化

玩具 04/12 18:13

2016年03月12日(土)

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エヴァンゲリオンレーシング、2016年も始動! SUPER GT・鈴鹿8耐などに参戦

車とバイク 03/12 11:20

2016年03月09日(水)

Top

エヴァンゲリオンレーシング2016年体制を発表、シンジ&カヲル役RQも新加入

アニメ 03/09 17:04

2016年02月05日(金)

Top

槍があれば全部やり直せる「エヴァンゲリオン第13号機」プラモデルが再販

模型・フィギュア 02/05 20:00

2016年01月30日(土)

Top

『エヴァンゲリオン』の20年間を一番くじに、レイ&アスカのフィギュア登場

模型・フィギュア 01/30 20:00

2016年01月22日(金)

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『スパロボ』25周年記念『OG』最新作を発表、PS4対応でグラフィックも向上

ゲーム 01/22 13:27

2015年12月02日(水)

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大阪府・USJで"世界初"のXRライド導入 - きゃりーの世界をリアルに疾走

レジャー 12/02 11:00

2015年11月30日(月)

Top

エヴァンゲリオン初号機を再現したポップコーンバケツ、USJ初登場!

アミューズメント 11/30 20:02

2015年11月26日(木)

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「500 TYPE EVA」でエヴァファン"襲来"の博多駅限定カフェ&ショップを体験

レジャー 11/26 10:30

2015年11月15日(日)

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鉄道ニュース月報 第10回 500系がエヴァ新幹線に! 東海道新幹線はすべてN700Aタイプに - 2015年10月

鉄道 11/15 12:38

2015年10月28日(水)

Top

福岡県・博多駅にエヴァンゲリオンストア登場 - 「500 TYPE EVA」に合わせ

レジャー 10/28 05:00

2015年10月19日(月)

Top

JR西日本「500 TYPE EVA」エヴァンゲリオン新幹線が全貌を現す - 写真80枚

鉄道 10/19 20:54

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