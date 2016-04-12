「エヴァンゲリオン」の最新情報・話題まとめ
2019年03月04日(月)
『エヴァンゲリオン』山下いくと監修の「METAL BUILD 初号機」が2019年再販
模型・フィギュア 03/04 17:12
2019年01月22日(火)
ソニー×エヴァンゲリオンのコラボ！NERV官給品スマートウオッチ「wena」
時計 / ウェアラブル 01/22 13:55
2018年06月01日(金)
オンキヨー、『新世紀エヴァンゲリオン』とコラボしたワイヤレスイヤホン
サウンド / オーディオ 06/01 20:54
2017年12月05日(火)
『オルサガ』エヴァコラボ、ガチャでカヲルやアスカを入手するチャンス
ゲーム 12/05 14:58
2017年12月01日(金)
『オルサガ』エヴァコラボでレイドイベント開催、SSRレイ入手のチャンス
ゲーム 12/01 17:13
2017年11月30日(木)
『仮面ライダーエグゼイド』岩永徹也が"神"語録を連発、シン・ゴジラの次はゴジラ神!?
特撮 11/30 18:38
2017年11月24日(金)
『エヴァ』とのコラボ実施中! – 初心者でもわかる『オルタンシア・サーガ -蒼の騎士団-』の魅力とは?
ゲーム PR 11/24 17:18
2017年08月21日(月)
2017年03月29日(水)
綾波レイが「ゴジラ」X星人になって地球侵略!? 「ゴジラ対エヴァ」企画で登場
アニメ 03/29 14:03
2017年01月19日(木)
フェイス、EVA500系新幹線とコラボしたモバイルバッテリー
その他ガジェット 01/19 00:56
2016年12月22日(木)
紅白にゴジラ襲来!『シン･ゴジラ』とのコラボ企画で"英雄たちが立ち上がる"
芸能 12/22 18:58
2016年09月07日(水)
エヴァ初号機が「ネクスエッジ」に登場、四等身でも"エヴァらしさ"を追求
模型・フィギュア 09/07 08:00
2016年08月30日(火)
エヴァ2号機ビーストモードがゴジラと融合、威嚇ポーズの迫力フィギュアに
模型・フィギュア 08/30 17:09
2016年07月28日(木)
エヴァにゴジラの細胞を投入したらこうなった! "G"覚醒した初号機が立体化
特撮 07/28 16:00
2016年06月02日(木)
メカゴジラが『エヴァンゲリオン』初号機&2号機色で迫力の30cm超えフィギュアに
特撮 06/02 16:00
2016年05月03日(火)
『ヱヴァ』がキューポッシュに初登場、レイとアスカが制服姿で立体化
模型・フィギュア 05/03 20:00
2016年04月23日(土)
『エヴァ』数々の未発表曲、蔵出し音源、別テイク集などを収録したCDが発売
アニメ 04/23 11:00
2016年04月12日(火)
綾波だけは絶対助ける!「エヴァンゲリオン初号機 覚醒Ver.」が再販
模型・フィギュア 04/12 20:00
逃げちゃダメだ、エヴァンゲリオン初号機が「ナノブロック」で立体化
玩具 04/12 18:13
2016年03月12日(土)
エヴァンゲリオンレーシング、2016年も始動! SUPER GT・鈴鹿8耐などに参戦
車とバイク 03/12 11:20
2016年03月09日(水)
エヴァンゲリオンレーシング2016年体制を発表、シンジ&カヲル役RQも新加入
アニメ 03/09 17:04
2016年02月05日(金)
槍があれば全部やり直せる「エヴァンゲリオン第13号機」プラモデルが再販
模型・フィギュア 02/05 20:00
2016年01月30日(土)
『エヴァンゲリオン』の20年間を一番くじに、レイ&アスカのフィギュア登場
模型・フィギュア 01/30 20:00
2016年01月22日(金)
『スパロボ』25周年記念『OG』最新作を発表、PS4対応でグラフィックも向上
ゲーム 01/22 13:27
2015年12月02日(水)
大阪府・USJで"世界初"のXRライド導入 - きゃりーの世界をリアルに疾走
レジャー 12/02 11:00
2015年11月30日(月)
エヴァンゲリオン初号機を再現したポップコーンバケツ、USJ初登場!
アミューズメント 11/30 20:02
2015年11月26日(木)
「500 TYPE EVA」でエヴァファン"襲来"の博多駅限定カフェ&ショップを体験
レジャー 11/26 10:30
2015年11月15日(日)
2015年10月28日(水)
福岡県・博多駅にエヴァンゲリオンストア登場 - 「500 TYPE EVA」に合わせ
レジャー 10/28 05:00
2015年10月19日(月)
JR西日本「500 TYPE EVA」エヴァンゲリオン新幹線が全貌を現す - 写真80枚
鉄道 10/19 20:54
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