テレビ愛知、パルコ、BVコミュニケーションズは9月4日より、『エヴァンゲリオン』の30周年記念展「ALL OF EVANGELION」を名古屋PARCOにて開催。本稿では、「ぴよりん」とのコラボグッズや、名古屋会場限定グッズなど追加ラインナップを紹介する。
『エヴァンゲリオン』の30周年を記念して開催される「ALL OF EVANGELION」。これまでまとまって展示されてこなかったTVシリーズの色鮮やかなセル画や、緻密に描かれた『新劇場版』の原画など、作品の根幹にかかわる制作資料が展示されるほか、『新劇場版』で採り入れられたデジタル制作資料も初めて展示される。
開催期間は9月4日～10月12日。会場は、「名古屋PARCO」の西館8階PARCO HALL。入場料は大人2,100円、高/大/専門学生1,500円、こども(小/中学生) 900円。
ぴよりん×ALL OF EVANGELION名古屋
名古屋の新名物スイーツ「ぴよりん」とコラボした会場限定グッズ。
- クリアファイル … 440円
- ボールペン … 各990円
- トレーディングミニ巾着 … 770円 ※ランダム商品
- キャンバスアート … 各4,400円
- フォンカチ … 770円
- トレーディングキャンバス缶バッジ … 各550円 ※ランダム商品
- 缶マグネット … 各550円
- トレーディングめじるしチャーム … 各880円 ※ランダム商品
ALL OF EVANGELION名古屋(会場限定)
名古屋ご当地として「NERV風しゃちほこ」をデザインした名古屋会場限定グッズ。
- トートバッグ NERV風しゃちほこ … 2,750円
- トートバッグ 名古屋城×初号機 … 2,750円
- クリアファイル 名古屋城×初号機 … 440円
- クリアファイル モチーフ … 440円
- Tシャツ(S~XL) NERV風しゃちほこ … 4,180円
- Tシャツ(S~XL) 名古屋城×初号機 … 4,180円
- ケーブルクリップ NERV風しゃちほこ … 880円
- ポストカード 名古屋城×初号機 … 220円
- ボールペン シンジ&初号機/レイ&零号機/アスカ&2号機 … 各990円
- クリアステッカー NERV風しゃちほこ … 440円
- めじるしチャーム NERV風しゃちほこ … 880円
9月12日発売(予定)の会場限定グッズ
- ぴよりんコラボ アクリルキーホルダー 初号機・零号機・2号機 … 各550円
- ぴよりんコラボ アクリル3連キーホルダー 初号機・零号機・2号機 … 各880円
- アクスタキーチェーン シンジ/レイ/アスカ … 各990円
- 桂新堂プリントせんべい … 2,160円