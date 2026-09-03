テレビ愛知、パルコ、BVコミュニケーションズは9月4日より、『エヴァンゲリオン』の30周年記念展「ALL OF EVANGELION」を名古屋PARCOにて開催。本稿では、「ぴよりん」とのコラボグッズや、名古屋会場限定グッズなど追加ラインナップを紹介する。

  • 「ALL OF EVANGELION」名古屋海上

    「ALL OF EVANGELION」名古屋海上

『エヴァンゲリオン』の30周年を記念して開催される「ALL OF EVANGELION」。これまでまとまって展示されてこなかったTVシリーズの色鮮やかなセル画や、緻密に描かれた『新劇場版』の原画など、作品の根幹にかかわる制作資料が展示されるほか、『新劇場版』で採り入れられたデジタル制作資料も初めて展示される。

開催期間は9月4日～10月12日。会場は、「名古屋PARCO」の西館8階PARCO HALL。入場料は大人2,100円、高/大/専門学生1,500円、こども(小/中学生) 900円。

ぴよりん×ALL OF EVANGELION名古屋

名古屋の新名物スイーツ「ぴよりん」とコラボした会場限定グッズ。

  • ぴよりん×ALL OF EVANGELION名古屋(会場限定)(左)クリアファイル、(右)ボールペン

    ぴよりん×ALL OF EVANGELION名古屋(会場限定)(左)クリアファイル、(右)ボールペン

  • クリアファイル … 440円
  • ボールペン … 各990円
  • ぴよりん×ALL OF EVANGELION名古屋(会場限定)(左)トレーディングミニ巾着、(右)キャンバスアート

    ぴよりん×ALL OF EVANGELION名古屋(会場限定)(左)トレーディングミニ巾着、(右)キャンバスアート

  • トレーディングミニ巾着 … 770円　※ランダム商品
  • キャンバスアート … 各4,400円
  • フォンカチ … 770円
  • トレーディングキャンバス缶バッジ … 各550円　※ランダム商品
  • 缶マグネット … 各550円
  • トレーディングめじるしチャーム … 各880円　※ランダム商品

ALL OF EVANGELION名古屋(会場限定)

名古屋ご当地として「NERV風しゃちほこ」をデザインした名古屋会場限定グッズ。

  • ALL OF EVANGELION名古屋(会場限定)トートバッグ(左)NERV風しゃちほこ、(右)名古屋城×初号機

    ALL OF EVANGELION名古屋(会場限定)トートバッグ(左)NERV風しゃちほこ、(右)名古屋城×初号機

  • トートバッグ　NERV風しゃちほこ … 2,750円
  • トートバッグ　名古屋城×初号機 … 2,750円
  • ALL OF EVANGELION名古屋(会場限定)クリアファイル(左)名古屋城×初号機、(右)モチーフ

    ALL OF EVANGELION名古屋(会場限定)クリアファイル(左)名古屋城×初号機、(右)モチーフ

  • クリアファイル　名古屋城×初号機 … 440円
  • クリアファイル　モチーフ … 440円
  • Tシャツ(S~XL)　NERV風しゃちほこ … 4,180円
  • Tシャツ(S~XL)　名古屋城×初号機 … 4,180円
  • ケーブルクリップ　NERV風しゃちほこ … 880円
  • ポストカード 名古屋城×初号機 … 220円
  • ボールペン　シンジ&初号機/レイ&零号機/アスカ&2号機 … 各990円
  • クリアステッカー　NERV風しゃちほこ … 440円
  • めじるしチャーム　NERV風しゃちほこ … 880円

9月12日発売(予定)の会場限定グッズ

  • ALL OF EVANGELION名古屋(左)ぴよりんコラボ　アクリルキーホルダー　初号機・零号機・2号機、(右)アクスタキーチェーン　シンジ/レイ/アスカ

    ALL OF EVANGELION名古屋(左)ぴよりんコラボ　アクリルキーホルダー　初号機・零号機・2号機、(右)アクスタキーチェーン　シンジ/レイ/アスカ

  • ぴよりんコラボ　アクリルキーホルダー　初号機・零号機・2号機 … 各550円
  • ぴよりんコラボ　アクリル3連キーホルダー　初号機・零号機・2号機 … 各880円
  • アクスタキーチェーン　シンジ/レイ/アスカ … 各990円
  • 桂新堂プリントせんべい … 2,160円