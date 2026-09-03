テレビ愛知、パルコ、BVコミュニケーションズは9月4日より、『エヴァンゲリオン』の30周年記念展「ALL OF EVANGELION」を名古屋PARCOにて開催。本稿では、「ぴよりん」とのコラボグッズや、名古屋会場限定グッズなど追加ラインナップを紹介する。

「ALL OF EVANGELION」名古屋海上

『エヴァンゲリオン』の30周年を記念して開催される「ALL OF EVANGELION」。これまでまとまって展示されてこなかったTVシリーズの色鮮やかなセル画や、緻密に描かれた『新劇場版』の原画など、作品の根幹にかかわる制作資料が展示されるほか、『新劇場版』で採り入れられたデジタル制作資料も初めて展示される。

開催期間は9月4日～10月12日。会場は、「名古屋PARCO」の西館8階PARCO HALL。入場料は大人2,100円、高/大/専門学生1,500円、こども(小/中学生) 900円。

ぴよりん×ALL OF EVANGELION名古屋

名古屋の新名物スイーツ「ぴよりん」とコラボした会場限定グッズ。

ぴよりん×ALL OF EVANGELION名古屋(会場限定)(左)クリアファイル、(右)ボールペン

クリアファイル … 440円

ボールペン … 各990円

ぴよりん×ALL OF EVANGELION名古屋(会場限定)(左)トレーディングミニ巾着、(右)キャンバスアート

トレーディングミニ巾着 … 770円 ※ランダム商品

キャンバスアート … 各4,400円

フォンカチ … 770円

トレーディングキャンバス缶バッジ … 各550円 ※ランダム商品

缶マグネット … 各550円

トレーディングめじるしチャーム … 各880円 ※ランダム商品

ALL OF EVANGELION名古屋(会場限定)

名古屋ご当地として「NERV風しゃちほこ」をデザインした名古屋会場限定グッズ。

ALL OF EVANGELION名古屋(会場限定)トートバッグ(左)NERV風しゃちほこ、(右)名古屋城×初号機

トートバッグ NERV風しゃちほこ … 2,750円

トートバッグ 名古屋城×初号機 … 2,750円

ALL OF EVANGELION名古屋(会場限定)クリアファイル(左)名古屋城×初号機、(右)モチーフ

クリアファイル 名古屋城×初号機 … 440円

クリアファイル モチーフ … 440円

Tシャツ(S~XL) NERV風しゃちほこ … 4,180円

Tシャツ(S~XL) 名古屋城×初号機 … 4,180円

ケーブルクリップ NERV風しゃちほこ … 880円

ポストカード 名古屋城×初号機 … 220円

ボールペン シンジ&初号機/レイ&零号機/アスカ&2号機 … 各990円

クリアステッカー NERV風しゃちほこ … 440円

めじるしチャーム NERV風しゃちほこ … 880円

9月12日発売(予定)の会場限定グッズ

ALL OF EVANGELION名古屋(左)ぴよりんコラボ アクリルキーホルダー 初号機・零号機・2号機、(右)アクスタキーチェーン シンジ/レイ/アスカ