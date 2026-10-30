ファミリーマートは10月29日より、山口県宇部市で開催される大型イベント「宇部まちじゅうエヴァンゲリオン2026」を応援する連動企画として、宇部市内のファミリーマート3店舗にて特別なラッピング店舗およびイベント関連商品を順次販売している。

『エヴァンゲリオン』シリーズの総監督である庵野秀明氏の出身地であり、『シン・エヴァンゲリオン劇場版』のモデル地の一つとしても親しまれる宇部市。「宇部まちじゅうエヴァンゲリオン2026」(以下、「宇部まちエヴァ2026」)が開催される10月29日～2027年3月14日までの期間中、「宇部のまち、覚醒!」をテーマに街全体がエヴァ一色に染まる。

ファミリーマートでは、「ファミリーマート宇部若松町店」「ファミリーマート宇部寿町店」「ファミリーマート宇部沖宇部店」の3店舗にて、「宇部まちエヴァ2026」のメインビジュアルがデザインされた特別なラッピング店舗を展開。

また、ラッピング店舗および宇部市役所内の店舗にて、「宇部まちエヴァ2026」イベント関連商品のTシャツやトートバッグ、アクリルスタンドなど合計10点を販売している。

※画像はイメージ。

※デザイン・仕様は予告なく変更となる場合がある。

※数量限定のため、取り扱いのない場合がある。