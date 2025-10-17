ラナ エンタテインメントは、リアルなモータースポーツの世界で活躍するレーシングチーム「エヴァンゲリオンレーシング」のマシンをモデルとしたトミカ『エヴァRT初号機 GOODRIDE 日産 フェアレディZ』を2025年12月下旬～2026年1月下旬頃に発売。予約受付を、応援型通販サイトサポルト店舗にて、10月17日17時から開始する。

エヴァンゲリオンレーシングと「トミカ」(発売元：タカラトミー)とのコラボ商品が登場。本商品は2024年にエヴァンゲリオンレーシングとGOODRIDE MOTORSPORTSがタッグを組み、アメリカ発祥のドリフト競技であるFORMULA DRIFT JAPAN 2024にシーズン参戦した際の競技車両「エヴァRT初号機 GOODRIDE フェアレディZ(ドライバー／日比野 哲也)」をモチーフとしており、タンポ＆UV印刷の技術によって再現された細かなグラフィックやスポンサーロゴなど、ディテールにこだわった仕上がりとなっている。

直接の販売は「エヴァンゲリオンレーシング」が参戦している競技カテゴリーでの物販会場や、国内各地のサーキット会場で行われる自動車関連イベントのほか、ラナ エンタテインメントが運営する応援・通販ECサイト「サポルト」、及び「エヴァンゲリオン公式オンラインストア」を予定している。

2025 (C)khara (C)TOMY