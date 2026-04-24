長崎・ハウステンボス内にオープンした「エヴァンゲリオン・ザ・ライド - 8K - 」(4月24日開業)にて、オープニングセレモニーが22日に開催され、歌手の高橋洋子さんがスペシャルゲストとして登壇。同日夜に行われた“一夜限りの特別ナイトショー”にも出演し、代表作である「残酷な天使のテーゼ」と「魂のルフラン」を歌唱しました。

歌手の高橋洋子さんがスペシャルゲストとして登場

高橋洋子さんも体験、「過去一番大好きなアトラクション」

日本初の『エヴァンゲリオン』をテーマにした8Kライドアトラクション「エヴァンゲリオン・ザ・ライド - 8K - 」がグランドオープンし、「迎撃要塞都市 ハウステンボス」がいよいよ始動。

新登場の8Kライドアトラクション「エヴァンゲリオン・ザ・ライド - 8K - 」/ 画像提供：ハウステンボス

オープニングセレモニーは、お祝いに駆け付けた海上自衛隊佐世保音楽隊による華やかな演奏からスタート。新アトラクションをいち早く体験した高橋洋子さんは、ステージに上がり、「過去一番大好きなアトラクションになりました。(体験された皆さんと)一緒に語り合う日が作れたらいいなと思っています!」と感想を語りました。

そして、高橋さんが「迎撃要塞都市 ハウステンボス!」とコールすると、会場に集まった多くのファンが「始動!」とレスポンス。空に向かって、ゴールドのリボンが高々と打ち上げられました。

その後、事前募集により当選した特別招待ゲストがアトラクションを先行体験。最後には拍手が起こるほど、誰もが強い感動と興奮に包まれているようでした。

高橋さんは “一夜限りの特別ナイトショー”にも出演し、代表作である「残酷な天使のテーゼ」と「魂のルフラン」を歌唱した

「迎撃要塞都市 ハウステンボス」とは?

世界的に愛され続けている『エヴァンゲリオン』をテーマにした、日本初のアトラクション(※エヴァンゲリオンのアトラクションで、8K映像を使用することにおいて)「エヴァンゲリオン・ザ・ライド - 8K - 」が誕生したテーマパークリゾート「ハウステンボス」。“いまだかつてない絶望”に襲われるほどの使徒との大激闘に没入できる、新しいライドアトラクションが登場しました。

また、パーク全体で体験できる「NERV 佐世保支部 作戦稟議書スタンプラリー」や、エンターテインメントショーとコラボした「シャワー・オブ・ライツ:HARMONICS WITH EVANGELION」、ハウステンボス限定のグルメやグッズも登場。『エヴァンゲリオン』の世界を体験できるコンテンツが多数展開されています。

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