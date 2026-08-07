2026年8月にセブン‐イレブンで発売される一番くじを一覧でまとめました。発売日や価格、取扱店に加え、賞品一覧やラストワン賞、現時点で未公開の情報もチェックできます。

【一覧表】セブン‐イレブンで2026年8月に発売される一番くじ

一番くじ ワンピース -エルバフ編- GIANT BASH!! Vol.2

一番くじ KINGDOM HEARTS -25th Anniversary-

一番くじ ヱヴァンゲリヲン新劇場版：序

一番くじ ワンピース -エルバフ編- GIANT BASH!! Vol.2

一番くじ ワンピース -エルバフ編- GIANT BASH!! Vol.2

発売日：2026年8月8日(土)

メーカー希望小売価格：1回790円

取扱店：セブン‐イレブン、イトーヨーカドー、ゆめタウン、麦わらストアなど

賞品一覧

A賞：ロロノア・ゾロ MASTERLISE EXPIECE

B賞：サンジ MASTERLISE EXPIECE

C賞：トニートニー・チョッパー MASTERLISE EXPIECE

D賞：ブロギー MASTERLISE EXPIECE

E賞：スコッパー・ギャバン MASTERLISE EXPIECE

F賞：エルバフタオル

G賞：永久指針アクリルスタンド（全2種）

H賞：デスクアソート（全6種）

I賞：エルバフアクリルチャーム（全10種）

J賞：手配書GIANTポスター Vol.2（全10種）

ラストワン賞

軍子宮 MASTERLISE EXPIECE

一番くじ KINGDOM HEARTS -25th Anniversary-

一番くじ KINGDOM HEARTS -25th Anniversary-

発売日：2026年8月15日(土)

メーカー希望小売価格：1回790円

取扱店：セブン‐イレブン、イトーヨーカドー、ゆめタウンなど

賞品一覧

A賞：ソラ スタチュー

B賞：ブランケット

C賞：デスクトップフィギュア（全3種）

D賞：アートディッシュ（全2種）

E賞：ハンドタオルセレクション（全8種）

F賞：ワールドロゴラバーチャーム（全7種）

G賞：キーブレードチャームコレクション（全8種）

ラストワン賞

リク スタチュー

一番くじ ヱヴァンゲリヲン新劇場版：序

一番くじ ヱヴァンゲリヲン新劇場版：序

発売日：2026年8月29日(土)

メーカー希望小売価格：1回790円

取扱店：セブン‐イレブン、イトーヨーカドー、ゆめタウン、EVANGELION STOREなど

現時点で公開中の賞品

A賞：エヴァンゲリオン初号機 フィギュア

B賞：綾波レイ フィギュア

C賞：葛城ミサト フィギュア

D賞：ペンペン フィギュア

E賞：第6の使徒 フィギュア

F賞：未公開

G賞：未公開

H賞：未公開

ラストワン賞

未公開

※2026年7月30日時点では、F賞以降の詳細は未発表です。

一番くじをセブン‐イレブンで買う方法

一番くじは対象店舗の店頭で購入できます。商品によっては関連ショップでも販売されるため、店頭以外の取扱店情報もあわせて確認しておくと安心です。

くじを引くと、くじ券に記載された賞品をその場でもらえます。最後の1個を引くともらえる「ラストワン賞」が設定されている商品もあります。

一番くじをセブン‐イレブンで買う時の注意点

店舗によって取り扱い状況や販売開始時間が異なる場合があります。在庫状況によっては早期に販売終了する場合もあるため、気になるタイトルは早めにチェックしておきましょう。

また、賞品情報が段階的に公開される商品もあります。特に発売前の商品は、最新情報をあわせて確認するのがおすすめです。

まとめ

2026年8月のセブン‐イレブンでは、「ワンピース -エルバフ編- GIANT BASH!! Vol.2」「KINGDOM HEARTS -25th Anniversary-」「ヱヴァンゲリヲン新劇場版：序」などの一番くじが順次発売されます。発売日や価格、賞品一覧、ラストワン賞を事前に確認して、気になる商品をチェックしておきましょう。

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