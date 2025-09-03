カシオ計算機は9月3日、耐衝撃ウオッチ「G-SHOCK」の新製品として、アニメ「エヴァンゲリオン」とのコラボレーションモデル「GA-110EVA30」を発表した。発売は10月17日で、10月1日に予約の受付を開始する。価格は37,400円。CASIOオンラインストアでの販売は抽選販売となる予定。
デザインは山下いくと氏が新規に描き下ろし
「GA-110EVA30」は、1995年放送開始のテレビシリーズが放映30周年を迎えることを記念したコラボレーションモデル。シリーズのメカニックデザインを手がける山下いくと氏による描き下ろしデザインをもとに、腕時計全体にエヴァンゲリオンの世界観を表現している。
ベースモデルには、2010年に登場した初のコラボレーションモデル「GA-110EV」と同じ「GA-110」を採用。短バンドには初号機の角、ベゼルには顔、長バンドにはロンギヌスの槍を構える左腕と、各部に初号機のモチーフをあしらった。アニメの世界観を細部まで再現するため、「G-SHOCK」として初めて4色プリントを採用している。
文字板では、9時位置のインダイアル針に使徒モチーフを配置し、Y字型パーツに「CAUTION」のパターンを施した。さらに、遊環には「NEON GENESIS」、バンド先端には「NERV」ロゴ、裏蓋には30周年記念ロゴを刻印。専用パッケージも用意される。
主な仕様は以下のとおり。
- ケースサイズ：W51.2×D16.9×H55mm
- 質量：72g
- ケース・ベゼル材質：樹脂
- バンド：樹脂バンド
- 防水性能：20気圧防水
- ガラス：無機ガラス
- 構造：耐衝撃構造（ショックレジスト）／耐磁構造 （JIS1種）
- 電池寿命：約2年（CR1220）
- バンド装着可能サイズ：145～215mm
- その他機能：ワールドタイム（29タイムゾーン、48都市＋UTC、サマータイム、ホームタイムの都市入替機能、1／1000-秒ストップウオッチ（ラップ／スプリット計測切替、速度計測機能）、タイマー（1秒単位、最大24時間、オートリピート）、アラーム（5本、うち1スヌーズ）、時報、LEDライト（オートライト／残照機能、残照時間切替（1.5秒または3秒）、フルオートカレンダー、12／24時間表示切替 など
(C)khara