テレビ東京は、10月19日よりアニバーサリーアニメ特別企画「爆祝! アニメーサリーズ」をスタート。11月16日には『新世紀エヴァンゲリオン』第壱話「使徒、襲来」を、30年ぶりにテレ東系列の夕方枠で放送する。

本企画は、これまでテレ東系列で放送された数々のアニメ作品の中から、周年記念や劇場版公開記念など、アニバーサリーを迎えた作品をピックアップし、10週連続週替わりで注⽬エピソードや特別番組を放送する特別企画。放送は10月19日より毎週日曜17時30分～。

放送ラインナップ予定

■10⽉19⽇放送 『アイカツ!×プリパラ THE MOVIE』 公開中記念!Part1

「アイカツ!」 第76話「びっくり☆フレッシュガール!」

（初回放送2014年4⽉3⽇） 本映画のアイカツ!の主⼈公「⼤空あかり」のメイン初登場回

■10⽉26⽇放送 『アイカツ!×プリパラ THE MOVIE』 公開中記念!Part2

「プリパラ」 第1話「アイドル始めちゃいました!」

（初回放送2014年7⽉5⽇） 本映画のプリパラの主⼈公「真中らぁら」の初登場回

■11⽉2⽇放送 『羅⼩⿊戦記２ ぼくらが望む未来』 ⽇本公開記念!

「今からでも追いつける! 映画「羅⼩⿊戦記」公開直前特番

（初放送）「羅⼩⿊戦記」シリーズの全てと映画の最新情報が⼀⽬でわかるスペシャル番組

■11⽉9⽇放送 『新幹線変形ロボ シンカリオン』 シリーズ10周年記念!

「新幹線変形ロボ シンカリオンＺ」 第21 話「出撃、シンカリオンＺ 500 TYPE EVA」

（初回放送2021年9⽉17⽇） エヴァンゲリオンとコラボした、屈指の話題エピソード

■11⽉16⽇放送 『新世紀エヴァンゲリオン』放送開始30周年記念!

「新世紀エヴァンゲリオン」 第壱話「使徒、襲来」

（初回放送1995年10⽉4⽇） 伝説の原点。30年ぶりにテレ東系列の⼣⽅に登場

■11⽉23⽇放送 『ブラッククローバー2nd season』制作決定記念!

「ブラッククローバー」 初回放送「アスタとユノ」

（初回放送2017年10⽉3⽇） 「ブラッククローバー」 の原点。少年アスタ旅⽴ちの時

■11⽉30⽇放送 『ひみつのアイプリ』記念!（仮）

「ひみつのアイプリ」 第52 話「ときめき☆あたらしい出会い」

（初回放送2025年4⽉6⽇）主⼈公たちが進級した、シリーズ2 年⽬の初回エピソード

■12⽉7⽇放送 『プリンセッション・オーケストラ』 2nd EVENT開催記念!

「プリンセッション・オーケストラ」特番（仮）

（初放送）詳細は後⽇解禁

■12⽉14⽇放送 『ケロロ軍曹』劇場版新作公開決定記念!

「ケロロ軍曹」 第33 話「ケロロ⼩隊 アニメでペコポン侵略であります」

（初回放送2004年11⽉13⽇）ケロロ⼩隊がアニメづくりに挑戦

■12⽉21⽇放送 『新劇場版 銀魂 -吉原⼤炎上-』公開決定記念!

「銀魂」 第72話「⽝の⾁球はこうばしい匂いがする／かもしれない運転でいけ」

（初回放送2007年9⽉6⽇）銀魂展〜はたちのつどい〜「爆笑した“第〇訓”」投票で１位に輝いたエピソードを含む話数を放送

