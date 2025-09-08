『新世紀エヴァンゲリオン』30周年を記念した一番くじの各賞が発表され、Xで大きな話題となっている。

2026年2月上旬発売予定の「一番くじ 新世紀エヴァンゲリオン 30th Anniversary」(1回790円)。この度Xにて、A賞～D賞のフィギュアが先行公開された。

A賞 エヴァンゲリオン初号機 フィギュア(全1種)

サイズ：頭部まで約26cm(全高約43cm)

B賞 碇シンジ フィギュア(全1種)

サイズ：約21cm

C賞 綾波レイ フィギュア(全1種)

サイズ：約21cm

D賞 惣流・アスカ・ラングレー フィギュア(全1種)

サイズ：約20cm

今回発表された賞品にXでは、「散財確定ですな」「アスカほしー！」「TV版か！熱い！！」「買いなさい。シンジくん。」「引きなさい、シンジ君」と、発売5カ月前にして大盛り上がり。

今後発表されるE賞～G賞、ラストワン賞、ダブルチャンスキャンペーンの賞品にも注目が集まりそうだ。

(c)カラー／Project Eva.