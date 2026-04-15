アニメ『新世紀エヴァンゲリオン』で渚カヲルは、たった1話のみの登場でありながら複数の名言を残しています。また、物語のカギを握る謎の少年として、劇場版でも意味深な名セリフを発していました。

そしてその大部分が、主人公の碇シンジへの言葉であり、カヲルがシンジを特別視していることがよくわかります。

そこで、今回はマイナビニュース会員の男女302名を対象にアニメ・劇場版『エヴァンゲリオン』に登場する渚カヲルの名言についてアンケートを実施。特に印象に残った名言・名セリフをランキング形式で紹介します。

渚カヲルの名言ランキング

マイナビニュース会員に渚カヲルの名言についてアンケートを実施したところ、以下のようなランキング結果になりました。

1位「待っていたよ シンジ君」(13.8%)

2位「僕は君に会うために生まれてきたのかもしれない」(9.6%)

3位「歌は心を潤してくれる」(7.8%)

4位「生きていくためには新しい事を始める変化も大切だ」(6.9%)

5位「償えない罪はない 希望は残っているよ どんな時にもね」(5.0%)

6位「生と死は等価値なんだ 僕にとってはね 自らの死 それが唯一の絶対的自由なんだよ」(4.6%)

6位「君たちには未来が必要だ ありがとう 君に会えてうれしかったよ」(4.6%)

8位「怖いのかい? 人と触れ合うのが 他人を知らなければ裏切られることも 互いに傷つくこともない でも寂しさを忘れることもないよ」(4.1%)

9位「遺言だよ さあ僕を消してくれ」(3.7%)

9位「さあ約束の時だ 碇シンジ君 今度こそ君だけは幸せにしてみせるよ」(3.7%)

11位「帰るうち ホームがあるという事実は幸せにつながる よいことだよ」(3.2%)

11位「人間は寂しさを永久になくすことはできない 人は一人だからね ただ 忘れることができるから人は生きていけるのさ」(3.2%)

11位「そうして辛い感情の記憶ばかりをリフレインさせてもいい事は何も生まれない」(3.2%)

14位「好意に値するよ 好きってことさ」(2.8%)

14位「音が楽しい 2人ってすごいね」(2.8%)

16位「常に人間は心に痛みを感じている 心が痛がりだから生きるのもつらいと感じる」(2.3%)

16位「いつも君の事しか考えていないから」(2.3%)

18位「僕はカヲル 渚カヲル 君と同じ仕組まれた子ども フィフスチルドレンさ」(1.8%)

19位「魂が消えても願いと呪いはこの世界に残る 意思は情報として世界を伝い変えていく」(1.4%)

20位「反復練習さ 同じ事を何度も繰り返す 自分が“いいな”って感じられるまでね それしかない」(0.4%)

渚カヲルの名ゼリフ一覧

ここからはランクインした名言や名セリフを詳しく説明していきます。

「待っていたよ シンジ君」

渚カヲルが使徒だと聞かされたうえで彼の前に現れた、碇シンジに対して発した名言です。理解者になってくれると思っていたシンジは裏切られたと感じ、カヲルに憤りや困惑の感情をぶつけていました。

「待っていた」という言葉は、相手を必要としているからこそ出る言葉で、言われる側は本来嬉しいはずです。しかし、自分の目的のために利用しようと思っている人から言われる「待っていた」は素直に喜べず、同じ言葉でも受け取る側の気持ちが大きく異なります。

【このセリフを選んだ理由】

・「エヴァ好きな友人がそのセリフで盛り上がっており、それきっかけで見始めたから」(48歳女性)

・「ここは、とても印象的なシーンだから」(49歳男性)

・「シンジにとっての救い、運命の再会を印象づけるシーンだから」(49歳女性)

・「とても切なくて、相手のことを思った言葉だから」(44歳男性)



「僕は君に会うために生まれてきたのかもしれない」

家に帰りたくないシンジを部屋に泊め、悩みを聞いたあとにこの名言を発しています。謎の少年として登場したカヲルらしいミステリアスな発言で、視聴者を一気に惹きつけました。

実際には言うのも、言われるのも照れてしまいそうなセリフですが、カヲルはとても自然に口にしています。シンジがドキッとするのも納得の名シーンでした。なお、『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:Q』では、「僕は君に会うために生まれてきたんだね」と確信を持った発言をしています。

【このセリフを選んだ理由】

・「カヲルがシンジに向けて愛情表現? をした場面が印象に残ったから」(39歳女性)

・「渚カヲルってわかる一番有名で印象的なセリフだから」(49歳男性)

・「温かい気持ちになることができたから」(48歳男性)

・「ストレートな言葉が胸にくる」(45歳女性)



「歌は心を潤してくれる」

アニメの初登場シーンで口にした名言です。シンジが友人や仲間と離れて、孤独を感じていたタイミングでの登場となり、2人は一気に距離を縮めました。

音楽は楽しいときだけじゃなく、悲しいときやつらいときにも寄り添ってくれます。気が晴れない状態でも、好きな歌を口ずさむだけで心が穏やかになることも多いです。心に余裕がないときには、好みの音楽に触れて穏やかに過ごすとよいでしょう。

【このセリフを選んだ理由】

・「人間の日常生活において歌や音楽というのは心や精神を満たしてくれるし、昔からあるカルチャーであると思います。それぞれ好きな歌があり、それも個性であると思います。日常の中に生きてくる大きな意味合いを持つセリフであると思います」(38歳男性)

・「カヲルの性格をよく表したセリフだと思います」(32歳男性)

・「気持ちが表れる感じがよいと思います」(48歳男性)



「生きていくためには新しい事を始める変化も大切だ」

『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:Q』にて、シンジをピアノの連弾に誘った際に登場した名セリフです。カヲルはこの言葉で「僕には無理だ」と消極的になるシンジの背中を押しました。

安定した日々は穏やかに過ごしやすいですが、新たな発見や挑戦が全くないと刺激がなく、退屈な生活になってしまいます。いくつになっても停滞せず、知らないことにチャレンジしてみる勇気を持つことが自身の成長にもつながるでしょう。

【このセリフを選んだ理由】

・「現状維持をしている自分を改めるきっかけになる言葉だったから」(32歳男性)

・「歳を重ねるにつれて、なかなか新しいことに踏み出せなくなってきているので」(44歳女性)

・「ビジネスやライフでも共通するから」(36歳男性)



「償えない罪はない 希望は残っているよ どんな時にもね」

『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:Q』でニア・サードインパクトの結果を目の当たりにし、ショックを受けるシンジに伝えた名言です。責任を感じているシンジには、心強い言葉となったでしょう。

間違いや失敗をしてしまったとき、落ち込んでいるだけでは状況は改善しません。必要な謝罪や努力を重ねることが、信頼回復につながります。自責の念に駆られるときにこの名言を思い出せば、再出発となる一歩目を踏み出す勇気が湧いてくるはずです。

【このセリフを選んだ理由】

・「希望を感じる言葉だと感じたから」(48歳女性)

・「シンジを励ます言葉としてこれ以上適したセリフはないと思うから」(30歳男性)

・「非常に格好いいセリフであると思うので」(46歳男性)



「生と死は等価値なんだ 僕にとってはね 自らの死 それが唯一の絶対的自由なんだよ」

混乱するシンジに、淡々と自身の考えを伝えるシーンで登場した哲学的な名言です。シンジがカヲルに「何を言ってるのかわからないよ」と言ったように、多くの視聴者も置き去り状態となる展開でした。

死生観は人それぞれで、死を肯定的に受け入れられる方もなかにはいます。ただし、死が唯一の絶対的自由とする考えは、カヲルの立場ゆえに出てくる特殊な思想です。このミステリアスな要素が渚カヲル、そして作品の人気につながっているのでしょう。

【このセリフを選んだ理由】

・「哲学的かつ衝撃的な言葉ゆえ」(33歳男性)

・「何十年たっても記憶に残っている」(48歳男性)

・「そのキャラクターらしさがよく出ている」(44歳男性)



「君たちには未来が必要だ ありがとう 君に会えてうれしかったよ」

カヲルは自身の死と人類の死を天秤にかけ、この名言でシンジに人類が生きる道を選ぶよう促しました。このあと、すべての動きが止まり約1分間音楽だけが流れるという演出に、シンジがどれ程苦渋の決断を下したかが伺えます。

自分がどうなろうとも、相手の平穏な未来を求められる人は立派です。また、どんな状況でも悲観しない冷静さや、出会えた喜びと相手への感謝をストレートに伝える素直さも、見習いたいと思わされます。

【このセリフを選んだ理由】

・「心になかなか響いた」(46歳女性)

・「キャラ自体が特別なのですが、これが印象に残っています」(44歳男性)

・「感動的なシーンで印象に残っているから」(45歳男性)



「怖いのかい? 人と触れ合うのが 他人を知らなければ裏切られることも 互いに傷つくこともない でも寂しさを忘れることもないよ」

カヲルのことを気にしつつも、一定の距離を置くシンジに対してこのセリフを発しました。人との接触を避けるメリットを伝えると同時に、人付き合いの必要性も説く本質を突いた名言です。

カヲルの言う通り、1人でいれば悲しい思いをすることもさせることもありません。一方で、その選択は人を孤独にします。常に寂しい思いを抱えて生きていくよりも、試行錯誤しながらも人間関係を深めていくほうが、心は豊かになるでしょう。

【このセリフを選んだ理由】

・「ホントまさにそれだよね。けどやっぱり1人はさみしい」(49歳男性)

・「核心を突くセリフだから」(46歳男性)



「遺言だよ さあ僕を消してくれ」

ゼーレの本当の目的に気付き死は避けられないと悟ったカヲルが、シンジに殺すよう促した際の名セリフです。決断をためらうであろうシンジに強制するのではなく、説得するように語る姿が印象的なシーンでした。

ここまで極端な頼みは非現実的ですが、相手につらい思いをさせるとわかっていても、何かを託さなくてはならないときもあります。カヲルの穏やかな伝え方は、シンジの抵抗を和らげるようでした。

【このセリフを選んだ理由】

・「シンプルだが、覚悟にあふれているから」(47歳男性)

・「切ないセリフだったから印象に残っている」(46歳男性)



「さあ約束の時だ 碇シンジ君 今度こそ君だけは幸せにしてみせるよ」

『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:破』のラストシーンで登場した非常に意味深な名言です。ループ説に関する考察を一層盛り上げる一言でありながら、シンジを特別視していることも強調されたカヲルらしいセリフとなっています。

人の幸せを本気で願えるのは素晴らしいことです。ただし、想いが強くなればなるほど、やりすぎてしまう可能性が増します。また、一方的な気持ちでは望ましい信頼関係は築けません。相手の幸せのために互いに行動を起こせる対等な関係が理想です。

【このセリフを選んだ理由】

・「カヲル君の覚悟が伝わるよね」(48歳男性)

・「セリフが格好良いからです」(47歳男性)



渚カヲルとは

渚カヲルは、エヴァンゲリオンのパイロットとして登場し、自らをフィフスチルドレンと自己紹介しました。孤独感に苛まれる碇シンジに寄り添い急速に距離を縮めていきましたが、カヲルの正体は使徒であり、ある計画の重要な歯車としてNERVに送り込まれています。

アニメでは1話のみ、劇場版でも決して登場が多いとは言えないものの視聴者に与えたインパクトは強く、根強い人気を誇るキャラクターの一人です。

作中では、ネガティブで不完全なシンジを受け入れたり、導いたりするような言動が多くみられます。実際に、カヲルのセリフの大部分はシンジに向けられており、明らかに特別な目的を秘めているミステリアスな存在です。

アニメ『エヴァンゲリオン』とは

「エヴァンゲリオン」シリーズは、1995～96年にかけて全26話構成で放映されたTVアニメ作品です。庵野秀明氏が監督を務め、現在もなお人気を誇る難解なSF作品となりました。

作品タイトルにもなっている「エヴァンゲリオン」とは、主人公の碇シンジをはじめとする複数の少年少女たちが搭乗する巨大な汎用人型決戦兵器です。単なるロボットではなく、人造人間として扱われています。使徒に対抗できる唯一の存在です。

渚カヲルの名言を紹介しました

今回の名言ランキングでは、渚カヲルの正体が使徒だと判明した際に登場した「待っていたよ シンジ君」が1位に選ばれました。

そもそも本作は設定が複雑で、1度視聴しただけではすべてを理解しきれない難解さが魅力の一つであり、カヲルもまた多くの謎めいた発言を残しています。その真意やシンジへの想いを汲み取るためには、アニメまたは劇場版を何度も視聴する必要があるでしょう。

そして知れば知るほど、渚カヲルの沼にハマっていくはずです。

調査時期: 2026年1月26日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 男女合計302人

調査方法: インターネットログイン式アンケート



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