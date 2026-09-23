注目を集めるテレビ番組のディレクター、プロデューサー、放送作家、脚本家たちを、プロフェッショナルとしての尊敬の念を込めて“テレビ屋”と呼び、作り手の素顔を通して、番組の面白さを探っていく連載インタビュー「テレビ屋の声」。今回の“テレビ屋”は、『ここにタイトルを入力』『有吉弘行の脱法TV』などを企画・演出してきたフジテレビの原田和実氏だ。

テレビの“テンプレート”を崩す作品で注目を集めてきた一方、今は「より多くの人に届く普遍性」を意識し、新たなジャンルやカテゴリーを生み出すことを目指しているという同氏。“師匠”片岡飛鳥氏からの学び、有吉弘行らから受けた刺激、そして視聴者を「沸かせたい」というこれからの展望を聞いた――。

原田和実

1996年生まれ、静岡県出身。20年にフジテレビジョン入社。『ネプリーグ』のADを担当しながら、特番『567↑8』『ただ今、コント中。』でディレクターを担当。企画・演出を務める『ここにタイトルを入力』で注目を浴び、以降も『あえいうえおあお』『内村と相棒』『ケーキのかわり』『親切紳士』などを手がけ、『有吉弘行の脱法TV』では23年11月度のギャラクシー賞月間賞を受賞した。現在、レギュラーでは『何か“オモシロいコト”ないの?』のディレクターを務める。

「社会人になってこんなに友達ができるんだ」という出会い

――当連載に前回登場したテレビ東京の大森時生さんが、原田さんについて「結構シンプルに友達ですね。そして、本当に面白いものを作れる人だと思います。『本当に面白いもの』を作れる人はそんなにいないと思うので、とても尊敬しています」とおっしゃっていました。

本当にありがたいですね。こちらのセリフすぎますけど(笑)。社会人になって、「こんなに友達ってできるんだ」と思うくらい仲良くさせてもらってます。 クリエイターとしてもすごく尊敬しているので、そんな風に言っていただけるのは素直に嬉しいです。

――普段はテレビやコンテンツの話をすることが多いのですか?

基本的には仕事関係の話が多いです。他局だからこそ話せることって、結構あるような気がしていて、仕事の相談に乗ってもらうこともあります。

あとは、お互いに最近見た面白いコンテンツの話をしたり。僕が全然知らないものをたくさん知っているので、「これ面白いですよ」と教えてもらって、そこから見ることも多いです。

――原田さんから見た大森さんは、どんなクリエイターですか?

本当に面白いものを作れる方というのは大前提として、『TXQ FICTION』のような、大森さんにしか作れないコアな作品だけではなく、ゴールデンの番組(『バカリズムのちょっとバカりハカってみた』)もちゃんとやって結果を出している。自分の哲学を守りながら、それを作品ごとにちゃんと届く形へ変換できる。その幅の広さやバランス感覚は、すごく刺激を受けます。

それに、物事の捉え方がすごく鋭いんですよね。一歩引いて構造で捉えているというか。同じものを見ていても、「そこをそう見るんだ」と思わされることが本当に多いです。そういう人と友達でいられるのは、ありがたいなと思っています。

ターニングポイントになった“低予算番組”

――2020年にフジテレビへ入社し、『ネプリーグ』のADから始まって様々な番組を手がけられてきましたが、振り返ってご自身のターニングポイントになった番組を一つ挙げると何でしょうか?

いろいろありますけど、『あえいうえおあお』(22年 ※)は大きかった気がします。自分で番組を持つという意味では2本目の番組です。僕はもともとテレビやコンテンツをものすごく見てきたタイプではないんですけど、広告は結構好きだったんです。すでにあるものに視点やアイデアを加えることで、新しい価値を生み出すようなクリエイティブに小さい頃から魅力を感じていました。

『あえいうえおあお』は、「アナウンサーをどう魅力的に見せるか」というお題から始まった番組だったので、僕の中では少し広告的な思考に近かったんです。同じ対象でも、企画や見せ方によって、それまで見えていなかった魅力を引き出せる。その考え方をテレビの中で実践できたのは、自分にとってすごく大きかったと思います。

(※)…取材のプロであるアナウンサーたちが、自身が知りたいことを取材したVTRを、矢部浩之と後藤輝基がモニタリングするという番組。普段の姿からは想像もつかないようなアナウンサーたちの魅力を発掘していく。

――かなり低予算で制作されている感じもありました(笑)

本当に予算がなかったんですよ(笑)。密着のカメラも全部自分で回していましたし、スタジオを借りるお金もないから、社内の無料で撮れる場所を探し回ったり、衣装代を浮かせるために番組Tシャツを作ったりしていました。制約が多い分、自分たちの手で一から作っているというクラフト感はすごく強かったですね。ただ、予算がない中でも、毎回どこかにアイデアや自分だからできることは入れたいと思って、最終回では突然ドラマになるという演出を入れました。

ドラマなんて撮ったこともないので、「役者さんの動きに合わせてカメラはどう動けばいいんだろうか」という本当に初歩的なところから全部手探りでやって。その経験で「バラエティって、やろうと思えば結構何でもできるんだな」と思いましたし、それをやらせてもらえる場所がテレビ局なんだということも強く感じました。