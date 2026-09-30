よゐこの有野晋哉とMAZZELのEIKIがMCを務めるFODオリジナルのマンガトークバラエティ番組『有野屋書店 2号店』が、30日18時からFODで独占配信される。

同番組は、マンガ好きの有野が店長、EIKIが副店長を務める“本屋さん”を舞台に、ゲストが「マンガ履歴書」を持参。子どもの頃に夢中になった作品から現在愛読している作品まで、人生を彩ってきたマンガをたどりながら、その人の人生や価値観を深掘りする。今後は人気漫画家やマンガ業界で活躍する人物も来店し、作品制作の裏話や創作へのこだわりなどを聞いていく。初回ゲストには安田大サーカスのクロちゃんが登場する。

クロちゃん、有野晋哉との“付き合い方”をEIKIに伝授

初回では、クロちゃんが助っ人店員として来店。前番組『有野屋書店』にゲスト出演した際に紹介しきれなかったマンガトークのほか、印象に残っているマンガのセリフや、リアルタイムで読んでいる作品を「マンガ履歴書」とともに紹介する。

さらに、新たに副店長を務めるEIKIに対し、クロちゃんが「有野店長の取説」として、有野との付き合い方をレクチャー。有野、EIKI、クロちゃんの3人がそれぞれのマンガ愛を語り合う。

EIKI「ひとまずキャリアハイ更新です」

店長を続投する有野は「店長を重任することになりました、よゐこ有野です!」とコメント。「エリア店長を狙っていたけど無理でした。ということで、EIKI副店長の人気を利用してエリア店長になりたいです」と冗談交じりに意気込む。

さらに、「理想は“店長その考え方古いですよ!”って副店長に言われたいです。で、副店長に降格したいです」と続け、「助っ人店員に助けてもらいながら、いろんな漫画を紹介していきます!」と展望を語った。

一方、副店長に就任したEIKIは「副店長という肩書きまで辿り着いたのは人生初なので、ひとまずキャリアハイ更新です」と喜び、「有野店長の言うことをちゃんと聞いて、この番組を盛り上げていけるよう、精一杯頑張ります!!」と意気込み。「お母さん、俺、本屋さんになったよ!!」とユーモアたっぷりに締めくくった。

『有野屋書店 2号店』は30日18時から配信開始。以降、毎月1回不定期で更新され、各回は配信開始から2週間、FODプレミアム会員以外も無料で視聴できる。

【編集部MEMO】

EIKIは、2001年12月6日生まれ、愛知県出身。BMSG所属の8人組ダンス＆ボーカルグループ・MAZZELのメンバー。グループではボーカルとダンスを担い、音楽活動のほかバラエティ番組などにも出演。FOD『MAZZEL DUO MISSION』ではメンバーとさまざまなミッションに挑戦している。

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