体を重ねた翌日からメッセージは既読無視、やっと話せても「忙しい」の一点張り…“最低なクズ男”綿貫圭介役演じた野村周平が作品の見どころを語る「何も考えずに面白く観られる」　ドラマ『溺愛カレシの作り方 〜セから本命になる女の子の話〜』記者会見

テレ東のドラマ『溺愛カレシの作り方 〜セから本命になる女の子の話〜』(10月7日スタート 毎週水曜深夜24:30〜※初回放送は24:45〜)の記者会見がこのほど、都内で行われ、与田祐希、野村周平が登壇した。

野村周平

ドラマの見どころは野村周平の肉体美!? 「俺の裸体が素晴らしいので…」

ドラマ『溺愛カレシの作り方 〜セから本命になる女の子の話〜』は、第50回放送文化基金賞ドラマ部門で優秀賞を受賞した『初恋、ざらり』など、数々の話題作を生み出す、ざく ざくろ氏による同名漫画が原作。好きな人との曖昧な関係に悩む主人公・白井桜(与田)の前に突如“恋の妖精・ざく”が降臨し、ざくの容赦ない喝のもと、桜の“本命昇格”を目指すスパルタ恋愛レッスンが始動するというストーリーで、“愚かで愛おしい”恋愛奮闘劇となる。

会見で、同作への出演オファー受けたときの心境を聞かれた野村は「いい意味で、本当にバカで面白い作品きたな、という感じでしたね」と回想。「暗い作品、考えさせられる作品が多い中、自分が小さいころに観ていた、何も考えずに面白く観られるドラマが復活したなという印象でした」と話した。

野村は、桜の好意に気づきながら曖昧な態度をとる先輩・綿貫圭介役を演じるが、与田が注目ポイントの一つとして「(野村さんが)いっぱい脱いでいる」ことを挙げると、野村も「俺の裸体が素晴らしいので……」と自賛。「1話(の試写)を観たときに『なぜもうちょい見せてくれないんだろうな』というぐらいにカットされていた」と嘆きつつ、「俺の肉体美ですかね、今回の見どころは」と冗談めかして語り、笑いを誘った。

また、そんな肉体美を見せるための体作りを聞かれると、野村は「いやいやいや、ナチュラルに」と否定するも、与田がすかさず「現場でめっちゃ筋トレしてました、メイクルームの床で腹筋とか頑張ってされていた」とリーク。これを受け、野村は「それはやっぱり、みなさんに喜んでいただきたい一心でやらせていただいています」と笑顔を浮かべていた。

与田祐希と初共演の野村周平が語る印象「中学生みたいです」

さらに、今回が初共演となる与田の“意外な一面”を聞かれると、野村は「言うと怒られそうだけど、意外とちゃんとしてますね(笑)。セリフとかの覚えも早いんですよ。それはすごいなと思っていて。ちゃんと現場も盛り上げてくれるし」と現場での与田の振る舞いを説明。そして「こんなに明るい子だと思っていなかったです。あと、本当にバカな話が好きなんだなって(笑)。波長が合っちゃって、バカな話の。中学生みたいです」と笑いながら明かすと、与田は「お互いにね!」とツッコミを入れ、野村を笑わせていた。

最後に、野村は「いい意味で何も考えずにボケっと観ていても面白いドラマだなと思うし、ざくが言ってる言葉も一理あって、恋愛に悩んでいる子たちにも刺さるドラマじゃないかなと思う」とアピール。続けて「こんなに脱ぐことも本当にないので。もう“パンイチ”で現場歩きまわるぐらい脱いでいたので(笑)。僕の美しい裸体を期待していてください」とユーモアを交えて、視聴者へメッセージを送った。

ドラマ『溺愛カレシの作り方 〜セから本命になる女の子の話〜』あらすじ

市役所で働く桜は、同じ職場の先輩・圭介に片思い中。ある夜、ひょんなことから自宅へやってきた圭介と、ついに心も身体も結ばれた……はずだった。その翌日から圭介は、メッセージは既読無視、やっと話せても「忙しい」の一点張り。不安に耐えかねて問い詰めた桜に返ってきた言葉は――

「オレら、距離を置いたほうがいい」

最低なクズ男だと分かっていても、どうしても嫌いになれない桜。そんな絶望のさなか、道端で拾った人形から「付き合ってへんのにセックスしたらアカンで!」の声が!? 突如降臨した“恋の妖精・ざく”の容赦ない喝のもと、桜の“本命昇格”を目指すスパルタ恋愛レッスンが始動する。

ドラマ『溺愛カレシの作り方 〜セから本命になる女の子の話〜』予告動画