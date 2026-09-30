メジャーデビュー25周年を迎えたケツメイシの全国アリーナツアー『ケツメイシ 25th Anniversary TOUR ケツメン CAMP 2026』から、横浜アリーナ公演の模様が、30日18時からFODで独占見放題配信される。

ケツメイシは今年、メジャーデビュー25周年を記念し、4月から全国13会場・全23公演にわたる全国アリーナツアーを開催。ラブソングや友情ソング、人生を後押しする応援歌、会場を沸かせるパーティーチューンまで、これまで生み出してきた多彩な楽曲とともにアニバーサリーイヤーを盛り上げた。

『ケツメイシ 25th Anniversary TOUR ケツメン CAMP 2026』

横浜アリーナ公演を全曲ノーカットで配信

今回FODで配信されるのは、6月13日・14日に行われた横浜アリーナ公演。25周年という節目を飾ったライブを、全曲ノーカットで届ける。

ケツメイシはこれまで、豊富な語彙と独特の着眼点で日常の喜怒哀楽や人生の機微を描いてきた。ライブでも、心に響く楽曲に加え、遊び心あふれる演出やパフォーマンスを展開。笑いと涙、興奮と感動が入り混じるステージで観客を魅了してきた。

今回の配信では、そんな25年の歩みを重ねてきたケツメイシならではの多彩な楽曲と、エンターテインメント性あふれるライブパフォーマンスを楽しむことができる。

特典映像も 直筆サイン入りTシャツを5人にプレゼント

さらに、ライブ本編だけでなく特典映像も収録。横浜アリーナ公演を全曲ノーカット＆特典映像付きで独占見放題配信する。

配信を記念し、メンバーの直筆サイン入りTシャツが当たるプレゼントキャンペーンも実施。FODプレミアム会員を対象に、抽選で5人にプレゼントされる。

応募期間は9月30日18時から11月30日23時59分まで。専用フォームから応募できる。

『ケツメイシ 25th Anniversary TOUR ケツメン CAMP 2026』は30日18時からFODで配信開始。FODプレミアム「スタンダードコース」「ポイントMAXコース」が対象となり、「広告付きライトコース」は対象外となる。