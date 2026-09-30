闇バイトに手を染めた少年たちが、逃走の末に路線バスをジャック。さらに女子高生を人質に――10月1日に放送される日本テレビ系バラエティ番組『THE突破ファイル』(毎週木曜19:00～)では、兼近大樹(EXIT)、松陰寺太勇(ぺこぱ)、岡部大(ハナコ)らが、刃物を持つ犯人から人質を救い出すための突破劇に登場する。

闇バイトの少年2人が住宅に侵入

高級住宅街で発生した連続侵入窃盗事件。被害に遭った家は室内がほとんど荒らされておらず、犯人が金品の保管場所を事前に把握していた可能性が浮上する。

捜査を進めると、犯人が点検業者を装って家に上がり込み、事前に下見をしていた疑いが明らかに。さらに玄関近くには、住人の留守を監視するための小型カメラまで設置されていた。

そんな中、警察官たちは新たな不審車両の通報を受けて出動。現場では、闇バイトに加担した少年2人が住宅に侵入し、帰宅した住人と鉢合わせしていた。

さらに、犯人の1人が住人をバールで殴打して逃走。警察官たちは少年たちを追跡し、包囲することに成功する。

ところが、追い詰められた少年たちは、目の前に停車した路線バスへ飛び乗り、運転手を刃物で脅してバスジャック。事態は一気に緊迫する。

女子高生を人質に…強行突入できない状況に

暴走するバスをパトカーで追跡し、何とか停車させることに成功するものの、犯人は乗客の女子高生を人質に取り、警察官たちを威嚇。

強行突入すれば人質の命が危ないという絶体絶命の状況に追い込まれる中、警察官たちは驚きの作戦を実行する。果たして、刃物を持つ犯人から人質を無事に救い出すことはできるのか。

再現ドラマを見た綾瀬はるかは「だいぶ大掛かりな撮影で、見応えありました」と迫力に感心。スタジオには、綾瀬に憧れているという佐々木美玲も登場し、念願の共演に喜びを爆発させる。

このほか、「突破万引きGメン」では、吉住とかが屋・加賀翔が高額商品を狙った連続万引き事件に挑む。

【編集部MEMO】

綾瀬はるかは、1985年3月24日生まれ、広島県出身。2000年に芸能界入りし、俳優としてドラマ、映画を中心に活躍。NHK大河ドラマ『八重の桜』、ドラマ『JIN-仁-』『義母と娘のブルース』シリーズ、映画『海街diary』『リボルバー・リリー』など数多くの作品に出演している。

(C)日テレ