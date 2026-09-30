NHKがまとめた2026年8月の「反響の多かった番組」で、Eテレ『日曜美術館 彬子さまと巡る 大英博物館 日本美術コレクション』(8月30日放送)が、2,574件で1位となった。反響内容の傾向は公表されていない。

8月に寄せられた「放送・番組」への意見・要望は3万6,827件。2位は『NHK夏の音楽祭 うたであえたら 2026』(8月15日放送)の586件、3位は大河ドラマ『豊臣兄弟!』第30回「清須会議」(8月9日放送)の521件。『日曜美術館』は2位を1,988件上回り、突出した件数となった。

彬子さま、大英博物館の日本美術コレクションを案内

1位となった「彬子さまと巡る 大英博物館 日本美術コレクション」は、世界を代表する博物館の一つである大英博物館が所蔵する日本美術コレクションを紹介した回。

大英博物館には約4万点に及ぶ日本コレクションがあり、2026年には円山応挙、葛飾北斎、東洲斎写楽らの名品が日本に里帰り。番組では、オックスフォード大学で在外日本美術コレクションを研究し、大英博物館の日本美術コレクションをテーマに博士号を取得した彬子さまを迎え、その魅力や収集の歴史、作品に秘められた物語をひもといた。

2位は『NHK夏の音楽祭』、3位は大河『豊臣兄弟!』

「反響の多かった番組」の2位には、586件の『NHK夏の音楽祭 うたであえたら 2026』、3位には521件の大河ドラマ『豊臣兄弟!』第30回「清須会議」がランクイン。

以下、4位は『ファミリーヒストリー 武井壮 ～生き別れた母の行方～』の337件、5位は『うたコン 生放送! 高田みづえ一夜限りの復活! ゲスト岩崎宏美・榊原郁恵』の316件となった。

6位以下には、MLB中継、『スペシャル時代劇 銭形平次』、全国高校野球選手権大会決勝、『The Covers スペシャル』、『Venue101』が続いている。

なお、NHKが示した8月の「放送・番組」への意見・要望全体の内訳は、「好評意見」11.5％、「厳しい意見」53.6％、「要望」35.0％。