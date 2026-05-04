注目を集めるテレビ番組のディレクター、プロデューサー、放送作家、脚本家たちを、プロフェッショナルとしての尊敬の念を込めて“テレビ屋”と呼び、作り手の素顔を通して、番組の面白さを探っていく連載インタビュー「テレビ屋の声」。今回の“テレビ屋”は、最先端のAI生成技術を駆使したクリエイターとして先頭を走る、AI映像クリエイターの宮城明弘氏だ。

昨年9月から放送された、全ての映像素材を生成AIで制作したSFショートドラマ『サヨナラ港区』(読売テレビ)を制作し、業界内外を驚かせた宮城氏。今年1月には実写と生成AI映像を融合した『TOKYO 巫女忍者』(日本テレビ)を発表。新時代の作品を次々と打ち出し、現在はGP帯の連続ドラマ『月夜行路 －答えは名作の中に－』(日本テレビ)、『サバ缶、宇宙へ行く』(フジテレビ)の2本にAIクリエイティブディレクターとして携わる。

時代の先端を行く宮城氏だが、そのベースは10年以上の映像プロデューサー経験に基づき、さらにテレビへの純粋な愛着を口にする。ライバルも師匠も不在の中で、戦い続ける宮城氏が、確固たるポリシーを語った――。

宮城明弘

1980年生まれ、栃木県宇都宮市出身。10年以上にわたり映像プロデューサーとしてCMやMVなどの映像企画制作に携わる。その後、AIクリエイターとしての活動をスタート。世界中のプロダクションとマネジメント契約し、現在は、アメリカ、フランス、ベルギー、オランダ、インドなど世界各国とマネジメント契約を締結している。『サヨナラ港区』『TOKYO巫女忍者』とAIを全面的に生かした作品のほか、現在放送中のドラマ『月夜行路 ―答えは名作の中に―』『サバ缶、宇宙へ行く』にも参加。24年にAOI PRO.主催「AI動画コンテスト」クリエイティブ部門優秀賞、25年にフランスAIプラットフォーム「Shaike.ai」認定作家入りし、日本人初のクリエイティブAI映像作家「SHAIKER」メンバーに選出された。25年よりKANA-L HOLDINGS所属になり、さらなるAIの可能性を目指す。

堤幸彦監督が「私たちをぶちのめす」と恐れる男

――当連載に前回登場した堤幸彦監督が、宮城さんについて「AIで指摘されるリーガル(※著作権、肖像権など)な問題をクリアして制作されているのを聞いて興味深い」「AI映像のクオリティの高さを見て、私たちをぶちのめす存在が出てきたと思って、脅威に感じております」とおっしゃっていました。

光栄でしかないですね。僕が育ってきた中で、『池袋ウエストゲートパーク』や『トリック』など、全部見ていた作品を作った方からそう言っていただけるのは本当にうれしいです。「ぶちのめす存在」というのは最高の褒め言葉だなと感じています。

――堤監督と実際にお会いになったことはあるのですか?

ある現場でお話しさせていただいたことがあります。腰が低くてすごく優しい方なんですけど、映像に対してはちゃんと厳しい。長年これだけの実績がある方が新しい技術をどんどん取り入れるという、その人間性とクリエイティブ能力は尊敬しかないです。若手も負けていられないな、という気持ちになります。

――宮城さんがAIに携わり始めたのはまだ1年半ほどだと伺っています。それ以前はどんなキャリアを歩まれてきたのでしょう。

もともとエンタメが好きで、商社や広告代理店を経て映像業界に入りました。そこから十数年は映像プロデューサーとして、CMをメインにいろいろやっていました。

「2045年頃にはこうなる」が2024年に起きている世界

――AIとの出会いはどんなきっかけだったのですか?

独立して大阪に出張に行ったとき、たまたまAIを開発している側の人たちと出会って、「映像もこれだけできますよ」というのを見せてもらったんです。その時、僕の周りに自費で作品を作っている売れていない映画監督や役者さんがたくさんいて、彼らの作品にハリウッドテイストのスパイスを加えられたら面白いんじゃないかと思って、独学で始めたのがきっかけです。

――最初からビジネスとして成立させるイメージはありましたか?

どちらかというとプロデューサー的な発想で、こういうものを早く取り込んでやっていった方が面白いことができるし、周りも取り込めるんじゃないかというところが先にあって。例えばタテ型ショートドラマなどでも、背景をAIで作って豪華にしちゃうといったこともやれたらいいな、とか。始めた頃はまだ今ほどのAIじゃなかったんですけど、アップデートが日に日にあって、「2045年頃にはこうなる」と言われていたことが2024年の段階でもう起きていて、驚きの連続でしたね。

――海外からの反響も早かったと聞きました。

自分のSNSなどで発信を始めてから、1カ月くらいのうちに海外からいろいろオファーが来ました。SAM SUNG GALAXYのインド向けCMを先方と遠隔でやりとりして、手掛けたこともあります。その時は納期3日で、1週間後にはもうインドで放送されていました(苦笑)。驚きとともに、「1人のクリエイターがこういう仕事をできる時代なんだ」とあらためて実感しました。日本での認知は約1年遅れという感覚でしたね。

――海外と日本で温度差を感じますか?

今はそこまで差はなくなってきていると思います。テレビ局さんが率先してAIを使い始めてくれているのが大きくて。ただハリウッドがクリエイターの雇用などいろいろ問題を抱えているように、一気に進みすぎたことの弊害もある。そういった先行事例を見ながら、リーガルの部分もクリエイティブの部分も先陣を切ってやっていけたらいいなとは思っています。

――AI映像の精度という意味では、この1年半でどんな変化を感じていますか?

動きの精度は断然違いますね。始めた頃とは比べものにならないくらい。でも、実写と組み合わせたときにどうしてもズレって出てしまうんですよ。いかにそのズレをわからないくらいのレベルまで持っていくか、AIと分からないぐらいのクオリティを作れるようにしないといけない。ただ作れるだけじゃなくて、そのシーンの良さをちゃんと理解した上でAIを使えるように、今も勉強中です。