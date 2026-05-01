現在、大ヒット公開中の『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』はバイクアクション満載のアニメ映画ですが、ヤマハ発動機のバイクも登場しています! さて、なんというモデルでしょうか?

謎の女子高生探偵が乗るヤマハのバイクとは?

『名探偵コナン』にはバイクに乗る多数のキャラクターが登場しますが、その中の1人で女子高校生探偵の世良真純(せら・ますみ)がヤマハを愛車にしています。

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