現在、大ヒット公開中の『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』はバイクアクション満載のアニメ映画ですが、ヤマハ発動機のバイクも登場しています! さて、なんというモデルでしょうか?
謎の女子高生探偵が乗るヤマハのバイクとは?
『名探偵コナン』にはバイクに乗る多数のキャラクターが登場しますが、その中の1人で女子高校生探偵の世良真純(せら・ますみ)がヤマハを愛車にしています。
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