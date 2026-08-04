この大型スポーツスクーター、2気筒なのにピストンが3つある不思議なエンジンを積んでいます。さて、何というモデルでしょうか?
ヒント
2001年に欧州で発売されて以来、マキシ(大型)スクーターのパイオニアとなったモデルです。
――正解は次のページで!
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