この大型スポーツスクーター、2気筒なのにピストンが3つある不思議なエンジンを積んでいます。さて、何というモデルでしょうか?

ヒント

2001年に欧州で発売されて以来、マキシ(大型)スクーターのパイオニアとなったモデルです。

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