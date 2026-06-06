公開中の映画『SAKAMOTO DAYS』にヤマハ発動機のバイクが登場しています! さて、なんというモデルでしょうか?

ヒント：目黒蓮さんの愛機!

伝説の殺し屋と呼ばれた主人公・坂本太郎を演じる目黒蓮さんが颯爽と駆るネオレトロなバイクです。

――正解は次のページで!