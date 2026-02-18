かわいらしい一つ目ヘッドライトが印象的なこちらの原付スクーターは2003年、なんと、5万9,800円という驚きの激安価格で発売となりました。このモデルの名前はなんでしょう?
大ヒント：“ちょっと乗る”というイメージの名前です
通勤や通学、買い物など、1回の移動が2km程度の“ちょい乗り”に用途を絞り込んでメーカーが開発した原付スクーターです。大ヒントですよ!
――正解は次のページで!
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。
