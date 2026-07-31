スポーツタイプのバイクにはステップ先端の下側に突起物が付いています。さて、これは何のためのパーツでしょうか?
ヒント
バイクは車体を傾けて走らせる乗り物です。どんどん傾けていくと……?
――正解は次のページで!
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