銀座三越で不思議なエンブレムを装着したバイクに遭遇しました。実はこのバイク、かつては日本を代表する特撮ヒーローの愛車として大活躍していました。さて、何というバイクでしょうか?

日本を代表するヒーローの愛車

このバイクが登場したのは1971年です。当時の子供たちを夢中にさせ、今年でテレビ放映55周年を迎える大人気特撮ヒーローといえば……もうおわかりですね。

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