「スーパーカブ」と言えば誰でも知っているホンダの名車ですが、そのホンダが「カブ」っぽいスクーターを出していたのはご存じですか?

ヒント：車名はズバリ「速達」というビジネスバイクです

このバイクもホンダのビジネスモデルですが、「スーパーカブ」や「ベンリィ」のシリーズではありません。

――正解は次のページで!