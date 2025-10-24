「スーパーカブ」と言えば誰でも知っているホンダの名車ですが、そのホンダが「カブ」っぽいスクーターを出していたのはご存じですか?
ヒント：車名はズバリ「速達」というビジネスバイクです
このバイクもホンダのビジネスモデルですが、「スーパーカブ」や「ベンリィ」のシリーズではありません。
――正解は次のページで!
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。
