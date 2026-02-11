1990年代以降の原付スクーターはレトロデザインが大流行しました。写真のモデルもそのうちの1台ですが、かわいらしいボディの中身は最新技術の塊でした。さて、このスクーターの名前はなんでしょうか?
ヒント：ホンダのスクーターです
レトロデザインの原付スクーターといえばヤマハ発動機の「Vino」(ビーノ)が有名ですが、これはホンダのモデルです。
――正解は次のページで!
