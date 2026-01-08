テレビや配信サービスが生活の一部になった今、「ドラマ」は単なる娯楽を越えて、日々の感情や価値観に影響を与える存在に。総務省「情報通信白書 令和7年版」によると、動画サービスはコロナ禍から増加し、テレビ局が提供するオンデマンド型の放送番組配信サービスの利用者は、2020年の22.2％から2024年は44.1％に伸長。近年は物価高や仕事のストレスなど生活上の負荷が増える中、ドラマを“心の整理”の時間として使う人も多く、SNSでは名台詞や登場人物の葛藤に対する共感の声も数多く投稿されている。

連載『ドラマあるある』では、マイナビニュース会員によるアンケートをもとに視聴者の共感を呼ぶシーンをピックアップし、誰もが一度は「これ絶対によくある展開だ!」と心の中でツッコミたくなる瞬間を4コマ漫画でコミカルに描いていく。サスペンスから医療、刑事、恋愛まで、ジャンルを超えて登場する“お約束”を改めて振り返ることで、思わず笑ってしまったり、懐かしくなったり、ドラマがさらに楽しくなるかも!?

法廷ドラマの“宿命”ともいえる展開

「それでは弁論を終結し、判決を……」

静まり返る法廷。誰もが結末を覚悟した、その瞬間――

バンッ!

扉が激しく開き、謎の女性が駆け込んでくる。

「証人を連れてきました! あの人は、生きていたんです!」

傍聴席はどよめき、裁判長も言葉を失う。たった一人の登場で、空気は一変。

法廷ドラマではおなじみの、“判決直前にすべてが覆る”大逆転シーンである。

実際の司法プロセスとのギャップがあるものの、現実であまり起こることのない展開が繰り返し描かれるのは、「最後の一瞬まで希望を捨てない」という物語の力が、視聴者の心を引き込むからだ。

冷静で地道な積み重ねよりも、劇的な瞬間は記憶に残りやすい。それは映像作品の宿命とも言えるだろう。

それでも、法廷ドラマの逆転劇は、「真実は最後に明らかになる」という希望の物語だ。忙しい日常の中で、スカッとする結末を求める視聴者の気持ちに、この定番展開は今も応え続けている。

ドラマはこれからも、ストーリーを楽しむだけでなく、視聴者同士が気持ちを共有し、日常の価値観を見つめ直すきっかけをくれる存在であり続けるはず。配信やSNSの進化で、作品の楽しみ方はますます多様に広がっているが、今回の漫画をきっかけに、“ドラマあるある”も思い返してみると、日々の小さな感情や気づきが少し違った形で見えてくるかもしれない。

調査時期: 2025年11月19日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 300人

調査方法: インターネットログイン式アンケート