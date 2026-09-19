アイドルグループ・timeleszの猪俣周杜が傷害の疑いで逮捕されたことを受け、日本テレビのバラエティ番組『timeleszファミリア』(毎週日曜14:00～ ※関東ローカル)は、あす20日の放送内容を変更する。各局のレギュラー番組に加え、シルバーウィークの特番でも出演予定があり、対応に追われている。

20日の『timeleszファミリア』は、安藤なつ(メイプル超合金)、安斉星来をゲストに迎え、ファッションやヘアスタイルに悩む人をtimeleszが全力であか抜けさせる企画「ファミリアチェンジ」が予定されていたが、これを変更。メンバーがスタジオを飛び出して新たな“趣味の世界”と出会ってきたロケシリーズを再編集して放送する。

ラインナップは、佐藤勝利・松島聡・原嘉孝が書道家・武田双雲から書道の楽しさ・深さを学ぶ回(5月17日放送)、菊池風磨・寺西拓人は世界一のバリスタからコーヒーの奥深い世界を学ぶ回(7月5日放送)、原が上智大学ゴスペルサークルと青空の下で「小さな恋のうた」を本気で熱唱する回(6月7日放送)。

timeleszは、レギュラー番組『タイムレスマン』(フジテレビ、次回25日放送予定)のほか、23日には音楽特番『1億2000万人のありがとう 歌の感謝祭』(日本テレビ)に出演予定。猪俣個人でも、『ニカゲーム』(テレビ朝日、次回24日放送予定)にレギュラー出演している。