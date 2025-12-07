テレビや配信サービスが生活の一部になった今、「ドラマ」は単なる娯楽を越えて、日々の感情や価値観に影響を与える存在に。総務省「情報通信白書 令和7年版」によると、動画サービスはコロナ禍から増加し、テレビ局が提供するオンデマンド型の放送番組配信サービスの利用者は、2020年の22.2％から2024年は44.1％に伸長している。近年は物価高や仕事のストレスなど生活上の負荷が増える中、ドラマを“心の整理”の時間として使う人も多く、SNSでは名台詞や登場人物の葛藤に対する共感の声も数多く投稿されている。

連載『ドラマあるある』では、マイナビニュース会員によるアンケートをもとに視聴者の共感を呼ぶシーンをピックアップし、誰もが一度は「これ絶対によくある展開だ!」と心の中でツッコミたくなる瞬間を4コマ漫画でコミカルに描いていく。サスペンスから医療、刑事、恋愛まで、ジャンルを超えて登場する“お約束”を改めて振り返ることで、思わず笑ってしまったり、懐かしくなったり、ドラマがさらに楽しくなるかも!?

「再放送ドラマの“違和感”」

ドラマの再放送を楽しみにしていた視聴者。第12話まで順調に見ていたはずが、突然、画面には“第14話”。

「あれ? 13話はどこいった?」

検索してみると、理由は出演者のスキャンダルによる放送見合わせ……。再放送のたびに“途中の回が抜ける問題”が発生し、視聴者はドラマ本編とは別の“社会事情”を察してしまうこともある。

近年は、出演者の不祥事・契約トラブル・権利関係など、“作品外の事情”が視聴体験に影響を及ぼすケースも増えている。特に再放送や配信では、放送倫理、スポンサー配慮、肖像権問題などが絡み、編集版や欠番が生まれることも。

“ドラマの世界”にどっぷり浸かりたいときに、こうした外的要因が飛び込んでくると、現実に引き戻されてしまう。“飛んだ1話”に対して「何があったんだろう?」とネットがざわつくのも、現代のドラマ文化の一部と言えるのではないか。

作品の裏にある“大人の事情”は、ある意味、現実世界で起こっている“もう一つのドラマ”なのかもしれない。

ドラマはこれからも、ストーリーを楽しむだけでなく、視聴者同士が気持ちを共有し、日常の価値観を見つめ直すきっかけをくれる存在であり続けるはず。配信やSNSの進化で、作品の楽しみ方はますます多様に広がっているが、今回の漫画をきっかけに、“ドラマあるある”も思い返してみると、日々の小さな感情や気づきが少し違った形で見えてくるかもしれない。

調査時期: 2025年7月25日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 300人

調査方法: インターネットログイン式アンケート