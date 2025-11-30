テレビや配信サービスが生活の一部になった今、「ドラマ」は単なる娯楽を越えて、日々の感情や価値観に影響を与える存在に。総務省「情報通信白書 令和7年版」によると、動画サービスはコロナ禍から増加し、テレビ局が提供するオンデマンド型の放送番組配信サービスの利用者は、2020年の22.2％から2024年は44.1％に伸長している。近年は物価高や仕事のストレスなど生活上の負荷が増える中、ドラマを“心の整理”の時間として使う人も多く、SNSでは名台詞や登場人物の葛藤に対する共感の声も数多く投稿されている。

連載『ドラマあるある』では、マイナビニュース会員によるアンケートをもとに視聴者の共感を呼ぶシーンをピックアップし、誰もが一度は「これ絶対によくある展開だ!」と心の中でツッコミたくなる瞬間を4コマ漫画でコミカルに描いていく。サスペンスから医療、刑事、恋愛まで、ジャンルを超えて登場する“お約束”を改めて振り返ることで、思わず笑ってしまったり、懐かしくなったり、ドラマがさらに楽しくなるかも!?

「奥の部屋には、絶対に入らないでください」

老舗旅館に到着したばかりの宿泊客。女将は深々と頭を下げながら告げる。

「奥の部屋だけには、絶対に入らないようお願いいたします」

ただならぬ忠告に女性は不安げに眉をひそめるが、隣の男性は早くも好奇心が爆発。

「ちょっと入ってみようぜ」

「えー、ヤバくない？」

そして、ドアをそっと開けた瞬間……

「ギャーーッ!」

ホラー作品でおなじみの、“言われたルールを破った瞬間に不幸が起こる”王道パターンである。

ホラー作品における「禁じられた場所」は、現実社会でいえば“見てはいけないもの”“触れてはいけない領域”の象徴でもある。

近年はネットやSNSで「ルール越えの好奇心」が話題化しやすく、“禁じられているからこそ覗きたくなる”という心理が、より身近なテーマとして描かれるようになっている。

ドラマでは、観客が最初から「絶対入るだろうな」と分かっているのに、あえてその“お約束”を踏むことで物語を一気にホラーに転調させる。これは、視聴者が期待する“怖さのスイッチ”でもあり、同時に「境界を越えると何かが起きる」という社会的寓話としても機能しているのではないか。

フィクションの世界では、ルール破りが恐怖を呼び、現実の私たちには“越えてはいけない線”について改めて考えさせる。だからこそ、この定番展開は、今もホラーの中心に居続けるのかもしれない。

ドラマはこれからも、ストーリーを楽しむだけでなく、視聴者同士が気持ちを共有し、日常の価値観を見つめ直すきっかけをくれる存在であり続けるはず。配信やSNSの進化で、作品の楽しみ方はますます多様に広がっているが、今回の漫画をきっかけに、“ドラマあるある”も思い返してみると、日々の小さな感情や気づきが少し違った形で見えてくるかもしれない。

調査時期: 2025年7月25日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 300人

調査方法: インターネットログイン式アンケート