お笑い芸人の永野が8月30日、フジテレビのトークイベント『久保みねヒャダこじらせライブ』の昼公演にゲスト出演。バラエティ番組『永野＆くるまのひっかかりニーチェ』(テレビ朝日)で共演する令和ロマン・高比良くるまとの関係性について語った。

永野

漫画家の久保ミツロウ、コラムニストの能町みね子、音楽クリエイターのヒャダインによる同イベント。久保は、最近になって永野にハマった友人がいるといい、そのきっかけの一つが、高比良とのBLを彷彿とさせる関係性だったと紹介した。

永野はその見方に驚きながら、高比良とは『令和ロマンの娯楽がたり』(テレビ朝日)で共演した際、「単純に会話の相性が良かったんですよね」と感じたという。

その理由について、「僕、全然若手とかに興味がないんですよ。テレビとかもそんなチェックしてないから。だから(高比良を若手の人気芸人として構えることなく)フラットに会話してたんですね。そこが彼としてはびっくりしたのかな」と振り返る。

久保から、約20歳という年齢差を感じないのかと聞かれると、永野は「感じないですね」と即答。「僕は本当に自分のことを選ばれた人間だと思ってるんで。年齢っていう概念を超えた存在」と笑わせながらも、「真面目な話、お笑いで世代で売れた人じゃないですよ。20何歳とかで売れてないし、芸も異端なんで自分の世代を背負ってる感はないんですね。だから、くるまも31歳とか全く思わないでしゃべってる」と明かした。

ほかにも、久保が解説する永野とくるまのBL要素、永野とヒャダインの『PON!』の思い出、『ラヴ上等』をどういう気持ちで見ているのか、絶対天国に行けると思っている永野…といった話題を展開。さらに、4人で「生まれ変わったらやりたいシーンベスト1」を発表し合い、再現可能なシーンを実践して大いに盛り上がった。

この模様は、地上波フジテレビできょう19日(27:35～)に放送され、後日、同局の動画配信サービス・FODで配信される。

次回のライブは、10月18日に開催。昼公演には以前おしのびで観覧に来ていたというディーン・フジオカ、夜公演はおなじみの佐久間宣行氏がゲスト出演する。