テレビや配信サービスが生活の一部になった今、「ドラマ」は単なる娯楽を越えて、日々の感情や価値観に影響を与える存在に。総務省「情報通信白書 令和7年版」によると、動画サービスはコロナ禍から増加し、テレビ局が提供するオンデマンド型の放送番組配信サービスの利用者は、2020年の22.2％から2024年は44.1％に伸長。近年は物価高や仕事のストレスなど生活上の負荷が増える中、ドラマを“心の整理”の時間として使う人も多く、SNSでは名台詞や登場人物の葛藤に対する共感の声も数多く投稿されている。

連載『ドラマあるある』では、マイナビニュース会員によるアンケートをもとに視聴者の共感を呼ぶシーンをピックアップし、誰もが一度は「これ絶対によくある展開だ!」と心の中でツッコミたくなる瞬間を4コマ漫画でコミカルに描いていく。サスペンスから医療、刑事、恋愛まで、ジャンルを超えて登場する“お約束”を改めて振り返ることで、思わず笑ってしまったり、懐かしくなったり、ドラマがさらに楽しくなるかも!?

「殺人鬼から逃げる男女」

殺人鬼に追われ必死に逃げる男女。

「きゃー!」

「あの山小屋に隠れよう!」

一縷の望みをかけて駆け込むも……。

「ダメだ! 鍵がかかってる!」

仕方なく車へ戻り、今度こそ逃げ切れると思ったその瞬間。

「ちょっと早くして!」

「こんな時に限って……エンジンが!」

建物のドアはなぜか開かず、車のエンジンもなぜかかからない。

ホラードラマおなじみの、“逃げ道がすべて封じられる絶望展開”である。

現実では考えにくいこの連続トラブルも、ドラマや映画では長年“お約束”として描かれてきた。

視聴者に恐怖を与えるためには、主人公の選択肢を一つずつ奪っていくのが最も効果的だからだ。

一方、現代社会ではオートロックやイモビライザーなど、安全性を高めるための仕組みが日常に溶け込んでいる。しかしその“安全装置”が、フィクションの世界では皮肉にも「逃げられない理由」として機能する。

「どうせ開かない」「エンジンかからない」お決まりの展開でもハラハラしてしまうのは……この“分かっていて怖い”構造こそが、ホラーが今も愛され続ける理由なのかもしれない。

ドラマはこれからも、ストーリーを楽しむだけでなく、視聴者同士が気持ちを共有し、日常の価値観を見つめ直すきっかけをくれる存在であり続けるはず。配信やSNSの進化で、作品の楽しみ方はますます多様に広がっているが、今回の漫画をきっかけに、“ドラマあるある”も思い返してみると、日々の小さな感情や気づきが少し違った形で見えてくるかもしれない。

調査時期: 2025年11月19日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 300人

調査方法: インターネットログイン式アンケート