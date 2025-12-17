テレビや配信サービスが生活の一部になった今、「ドラマ」は単なる娯楽を越えて、日々の感情や価値観に影響を与える存在に。総務省「情報通信白書 令和7年版」によると、動画サービスはコロナ禍から増加し、テレビ局が提供するオンデマンド型の放送番組配信サービスの利用者は、2020年の22.2％から2024年は44.1％に伸長。近年は物価高や仕事のストレスなど生活上の負荷が増える中、ドラマを“心の整理”の時間として使う人も多く、SNSでは名台詞や登場人物の葛藤に対する共感の声も数多く投稿されている。

連載『ドラマあるある』では、マイナビニュース会員によるアンケートをもとに視聴者の共感を呼ぶシーンをピックアップし、誰もが一度は「これ絶対によくある展開だ!」と心の中でツッコミたくなる瞬間を4コマ漫画でコミカルに描いていく。サスペンスから医療、刑事、恋愛まで、ジャンルを超えて登場する“お約束”を改めて振り返ることで、思わず笑ってしまったり、懐かしくなったり、ドラマがさらに楽しくなるかも!?

「銃弾に倒れた刑事」

銃声が響き、女性刑事の前に飛び出した男性刑事。次の瞬間、左胸を撃たれ、その場に崩れ落ちる。

「先輩……そんな……!」

誰もが最悪の結末を覚悟した、そのとき――

倒れていたはずの先輩が、かすかにうめき声を上げる。

「へへ……こいつが、オレを救ってくれたよ」

そう言って差し出したのは、銃弾がめり込んだ懐中時計。刑事ドラマのラストでよくある、“致命傷のはずが奇跡的に助かる”名場面である。

近年のドラマでは、「誰かの犠牲で終わる結末」よりも、「希望を残すラスト」になる傾向が強くなっている。リアルな悲惨さよりも感情の救済をドラマに求めている視聴者も多いことから、このような“現実ではまず起こりえない”展開が繰り返し描かれているのではないか。

懐中時計やペンダントといった“身近な小物”が命を救う演出は、偶然と運命を同時に描ける装置でもある。努力や覚悟だけではどうにもならない世界で、「それでも生き残る理由があった」と思わせてくれる。

現実は非情でも、ドラマの中では、奇跡はほんの少しだけ許される。その“都合のよさ”こそが、刑事ドラマが長く愛され続ける理由なのかもしれない。

ドラマはこれからも、ストーリーを楽しむだけでなく、視聴者同士が気持ちを共有し、日常の価値観を見つめ直すきっかけをくれる存在であり続けるはず。配信やSNSの進化で、作品の楽しみ方はますます多様に広がっているが、今回の漫画をきっかけに、“ドラマあるある”も思い返してみると、日々の小さな感情や気づきが少し違った形で見えてくるかもしれない。

調査時期: 2025年11月19日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 300人

調査方法: インターネットログイン式アンケート