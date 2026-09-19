TBS系日曜劇場『VIVANT』(毎週日曜21:00～)のサイドストーリーとして、「チンギス―VIVANT THE ORIGIN STORY―」が9月20日21時からU-NEXTで独占配信される。

『VIVANT』の人気キャラクター・チンギスを取り巻く物語に、栄信と藤本美貴がオリジナルキャストとして出演することも決定。栄信は「大好きな『VIVANT』の世界に存在できたこと、とても幸せでした」とコメントを寄せている。

チンギスの壮絶な過去を描く「VIVANT」サイドストーリー

『VIVANT』第1シーズン前半では、爆破事件の容疑者として乃木(堺雅人)らを追い詰めた“バルカ共和国”の警察官・チンギス。後半では公安・野崎(阿部寛)と共闘し、協力者としての関係を築いた。現在放送中の第2シーズンでは、野崎から受け取ったメッセージを乃木に伝え、野崎の潜入作戦が判明するきっかけを作るなど、重要な役割を担っている。

そんなチンギスについて、第1シーズン第10話では、テントのリーダーで乃木の父でもあるノゴーン・ベキ(役所広司)が作った孤児院で育ったことが明らかになっていた。

完全オリジナルストーリーとなる本作では、チンギスとベキの出会いや、チンギスが警察官を志したきっかけなど、第1シーズンでは謎に包まれていた壮絶な過去が描かれる。

栄信が孤児院の先生役「最後の最後まで見逃さずご覧頂けたら」

栄信

本作には、オリジナルキャストとして栄信と藤本美貴が出演する。

栄信が演じるのは、テントが作った孤児院で先生として働くボルドー。正名僕蔵演じるアクラム、松井玲奈演じるナイラとともに孤児院で働いており、そこにチンギスが保護される。

栄信は「作品を丁寧に紡いでいく現場の熱量を今でも鮮明に思い出せます」と撮影を振り返り、ボルドーについて「静かな役でしたので、細やかな動きを相談しながら繊細に進めていきました」とコメント。

さらに「大好きな『VIVANT』の世界に存在できたこと、とても幸せでした」と出演への思いを明かした。

本作については、「チンギスと妹や友達との絆、とりまく環境、そして先生たちとの関わり合いの中でどう足掻き打破していくのか、最後の最後まで見逃さずご覧頂けたら」と呼びかけている。

藤本美貴はチンギスが妹を連れて訪れる診療所の看護師役

藤本美貴

藤本美貴は、チンギスが妹のアヌを背負って訪れる診療所の看護師役を演じる。

出演決定について藤本は「『チンギス―VIVANT THE ORIGIN STORY―』への出演が決まった時は、とてもうれしかったです」とコメント。

「普段の藤本美貴とはまた違った姿をお見せできたのではないかと思います!」とし、「『VIVANT』の世界観に入ることができ、とても新鮮で貴重な経験でした」と振り返っている。

そして「どんな場面に出演しているのか、ぜひ探してみてください。私も配信を楽しみにしています」と視聴者にメッセージを寄せた。

「チンギス―VIVANT THE ORIGIN STORY―」は全4話をU-NEXTで独占配信。Episode1は9月20日21時、Episode2は9月23日21時、Episode3は9月27日21時、Episode4は9月30日21時から配信される予定となっている。

【編集部MEMO】

スピンオフ企画の「VIVANT-Adventure Log-」は TVer で、「ドラム―VIVANT THE ORIGIN STORY―」、「チンギス―VIVANT THE ORIGIN STORY―」はU-NEXTでそれぞれ独占配信中。 「VIVANT IMMERSIVE MISSION」はCREATIVE MUSEUM TOKYOにて開催中。

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