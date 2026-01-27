夜の路地に停められた一台の車。中では、バディ刑事が静かに張り込みを続けている。

張り込み中の「夜食あるある」とは?

刑事ドラマあるある――張り込み中の食事は、なぜ“あんぱんと牛乳”が多いのか。

現実の警察官の張り込みは、長時間にわたる緊張と集中力を要する地道な仕事だ。ドラマのように悠長に夜食を楽しめる場面は、そう多くはないかもしれない。

それでも、あんぱんと牛乳という組み合わせが繰り返し描かれるのは、“刑事の日常”を象徴する“分かりやすい記号”だからなのではないか。手軽で、音が少なく、目が離せない中でも片手で食べられる。そしてどこか懐かしく、人間味がある。なによりも栄養価が高く、短時間でエネルギー補給が可能な、まさに“名コンビ”ともいえる組み合わせだ。

ドラマの中では、あんぱんと牛乳が並ぶだけで、視聴者はすぐに“今は張り込み中だ”と理解してしまう。リアルかどうかより、“分かりやすさ”と“お約束”。それこそが、ドラマが愛され続ける理由なのかもしれない。

SNSではドラマの名台詞や登場人物への共感の声も数多く投稿

テレビや配信サービスが生活の一部になった今、「ドラマ」は単なる娯楽を越えて、日々の感情や価値観に影響を与える存在に。総務省「情報通信白書 令和7年版」によると、動画サービスはコロナ禍から増加し、テレビ局が提供するオンデマンド型の放送番組配信サービスの利用者は、2020年の22.2％から2024年は44.1％に伸長。近年は物価高や仕事のストレスなど生活上の負荷が増える中、ドラマを“心の整理”の時間として使う人も多く、SNSでは名台詞や登場人物の葛藤に対する共感の声も数多く投稿されている。

4コマ連載『ドラマあるある』とは?

連載『ドラマあるある』では、マイナビニュース会員によるアンケートをもとに視聴者の共感を呼ぶシーンをピックアップし、誰もが一度は「これ絶対によくある展開だ!」と心の中でツッコミたくなる瞬間を4コマ漫画でコミカルに描いていく。サスペンスから医療、刑事、恋愛まで、ジャンルを超えて登場する“お約束”を改めて振り返ることで、思わず笑ってしまったり、懐かしくなったり、ドラマがさらに楽しくなるかも!?

ドラマはこれからも、ストーリーを楽しむだけでなく、視聴者同士が気持ちを共有し、日常の価値観を見つめ直すきっかけをくれる存在であり続けるはず。配信やSNSの進化で、作品の楽しみ方はますます多様に広がっているが、今回の漫画をきっかけに、“ドラマあるある”も思い返してみると、日々の小さな感情や気づきが少し違った形で見えてくるかもしれない。

調査時期: 2025年11月19日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 300人

調査方法: インターネットログイン式アンケート