俳優の芦田愛菜が主演を務める、カンテレ・フジテレビ系連続ドラマ『南田南弁護士は天才肌』(10月19日スタート、毎週月曜22:00～)のポスタービジュアルと予告映像が19日、公開された。あわせて、3ピースバンド・muque(ムク)が主題歌を担当することも発表された。

芦田愛菜

本作は、自閉スペクトラム症の新人弁護士・南田南が、社会という大海原へと乗り出し、さまざまな壁にぶつかりながらも、独自の視点とひらめきで難題に挑むハートフル法廷ドラマ。同僚や友人、家族とのつながりを通して、弁護士として、そして一人の人間として成長していく姿を温かく描く。

原作は、2022年に韓国で放送され、Netflixでの配信を通じて世界的な反響を呼んだドラマ『ウ・ヨンウ弁護士は天才肌』。日本版となる本作では、芦田が主人公・南田南を演じるほか、高橋文哉、角田晃広らが出演。Netflixでの世界配信も決定している。

南が大好きなクジラに囲まれたポスタービジュアル

公開されたポスタービジュアルでは、通勤する人々の中を歩く南の周囲を、南が大好きなクジラたちが取り囲む印象的なデザインに。

ドキドキやワクワクを胸に歩く南の姿に加え、南へ優しい笑顔を向ける同僚の船井湊人(高橋文哉)、どこか誇らしげな眼差しで見守る父・誠(角田晃広)も描かれている。

何気ない日常の中にある温かな人間関係と、本作ならではの柔らかな世界観が表現されたビジュアルとなっている。

デザインを担当したのは、ドラマや情報番組、アニメ、舞台、イベントなど幅広いジャンルでビジュアル制作を手掛けるNIVANの金森理恵氏。

そして、作品を象徴するクジラのイラストを担当したのは、2024年のNHK連続テレビ小説『虎に翼』のオープニング映像などで知られるシシヤマザキ氏。CHANELやPRADAなどのクリエイティブ制作にも携わるシシヤマザキ氏が、本作ではオープニング映像も手掛ける。

金森氏は「作品全体の空気感」にこだわったといい、朝の澄んだ空気や柔らかな光、水の中にいるような透明感のある淡いブルーの世界を表現したという。

また、シシヤマザキ氏はオープニング映像について、南の所作や息遣いが伝わるよう、アニメーション全体を絵の具で描いたとコメント。多彩な色使いと温かなタッチによる映像表現にも注目が集まりそうだ。

「上から読んでも下から読んでも南田南」予告映像を解禁





あわせて解禁された予告映像には、本編の映像がふんだんに盛り込まれている。

冒頭では、南が 「上から読んでも下から読んでも南田南」「キツツキ、トマト、スイス、子猫、新聞紙、南田南...」とユニークな自己紹介。個性豊かなキャラクターたちも次々と登場し、南が社会へ飛び出していく姿が描かれる。

一方で、仕事の中では厳しい言葉を受けたり、さまざまな壁にぶつかったりする南。それでも、周囲の人々と関わりながら懸命に仕事と向き合っていく。

南らしい素直な言葉や愛らしい表情、独自の感性も随所に登場。ひたむきに奮闘する姿と、人と人とのつながりがもたらす温かさを感じさせる映像となっている。

主題歌を3ピースバンド・muqueが担当することも決定した。

第1話、南が初めて担当する事件は「殺人未遂」

第1話では、東大法学部を首席で卒業し、司法試験にもトップで合格した新人弁護士・南田南が登場する。

輝かしい経歴を持ちながらも、自閉スペクトラム症に対する社会の偏見により、どの法律事務所からも採用されなかった南。そんな中、ある理由から広川凪沙(平岩紙)が代表を務める「広川・ハワード法律事務所」で働くことになる。

初出勤の朝、父・誠に見送られてオフィスへ向かう南だったが、到着すると苦手なエスカレーターを前に立ちすくんでしまう。そんな南に優しく手を差し伸べるのが、パラリーガルの船井湊人だった。

上司・宮地賢吾(山口馬木也)のもとへ案内された南は、自閉スペクトラム症であることを知った宮地からけげんな視線を向けられる。凪沙に採用理由を問い詰めた宮地だったが、ある事情から南に案件を任せることに。

南が弁護するのは、介護していた認知症の夫をアイロンで殴った妻。妻は殺人未遂で起訴されており、宮地は執行猶予を取るよう指示する。

しかし、南は「無罪」を主張すると言い出す――。

社会に出た南を待ち受けるさまざまな壁。そして、彼女ならではの視点が事件にどのような変化をもたらすのか。

『南田南弁護士は天才肌』は、10月19日スタート。初回は15分拡大で放送される。

【編集部MEMO】

『南田南弁護士は天才肌』は、芦田愛菜が主演を務めるカンテレ制作の連続ドラマ。原作は韓国ドラマ『ウ・ヨンウ弁護士は天才肌』で、10月19日より毎週月曜22時から放送される。初回は15分拡大。Netflixでの世界配信も決定している。

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