テレビや配信サービスが生活の一部になった今、「ドラマ」は単なる娯楽を越えて、日々の感情や価値観に影響を与える存在に。総務省「情報通信白書 令和7年版」によると、動画サービスはコロナ禍から増加し、テレビ局が提供するオンデマンド型の放送番組配信サービスの利用者は、2020年の22.2％から2024年は44.1％に伸長。近年は物価高や仕事のストレスなど生活上の負荷が増える中、ドラマを“心の整理”の時間として使う人も多く、SNSでは名台詞や登場人物の葛藤に対する共感の声も数多く投稿されている。

連載『ドラマあるある』では、マイナビニュース会員によるアンケートをもとに視聴者の共感を呼ぶシーンをピックアップし、誰もが一度は「これ絶対によくある展開だ!」と心の中でツッコミたくなる瞬間を4コマ漫画でコミカルに描いていく。サスペンスから医療、刑事、恋愛まで、ジャンルを超えて登場する“お約束”を改めて振り返ることで、思わず笑ってしまったり、懐かしくなったり、ドラマがさらに楽しくなるかも!?

リンゴが落ちると……

主人公が、買い物袋を抱えて道を歩いていると……

「あっ……」

袋の口が緩み、リンゴがコロコロと転がってしまう。恋愛ドラマではなぜか定番のこの瞬間。

拾おうと屈んだその前に、差し出される手。

「はい、落としたよ」

「え……あ……ありがとう」

顔を上げると、そこに立っているのは意中の相手。

「このへんに住んでるの?」

何気ない一言から、物語は静かに動き出す。

現実では、見知らぬ人に声をかけること自体に慎重になる場面が増えた。すれ違いざまの会話や偶然の出会いは、SNSやマッチングアプリに取って代わられつつある。

だからこそ、ドラマの中で描かれる「物を拾ってもらう」「一言声をかけられる」といったささやかな接触が、どこか新鮮で特別に映る。

落としたリンゴは、偶然を演出するための小道具であり、“人と人が自然につながる瞬間”の象徴でもある。

効率や合理性が重視される時代に、理由のない出会いにときめく気持ちは、今も変わらず多くの視聴者に支持されている。

恋愛ドラマが描くのは、そんな「もう一度信じてみたくなる偶然」なのかもしれない。

ドラマはこれからも、ストーリーを楽しむだけでなく、視聴者同士が気持ちを共有し、日常の価値観を見つめ直すきっかけをくれる存在であり続けるはず。配信やSNSの進化で、作品の楽しみ方はますます多様に広がっているが、今回の漫画をきっかけに、“ドラマあるある”も思い返してみると、日々の小さな感情や気づきが少し違った形で見えてくるかもしれない。

調査時期: 2025年11月19日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 300人

調査方法: インターネットログイン式アンケート