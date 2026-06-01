寺田心、子役時代から驚きの肉体変化　ベンチプレス120kg＆体脂肪率11～12%でフィジーク日本一へ「マジで負けたくない」

俳優の寺田心が、31日に放送された日本テレビのバラエティ番組『メシドラ ～兼近＆真之介のグルメドライブ～』(毎週日曜12:45～ ※関東ローカル、TVer・Huluで配信中)に出演。6月10日に18歳を迎える高校3年生の現在、ベンチプレス120kgまで鍛え上げた肉体を明かし、今夏に挑む高校生フィジーク大会へ「本気で勝つ気でいる。マジで負けたくない」と語った。

寺田心

兼近大樹(EXIT)、満島真之介とともに、栃木県真岡市を巡る旅へ。3歳で芸能界デビューし、現在は17歳の寺田は近年、筋トレで鍛え上げた体でも話題を集めている。移動中には早速、「8月15日に高校生フィジークに出ます」と明かし、トレーニングについてトークを展開した。

寺田は「去年の1月ぐらいからジムに行き始めて、体重も62kgしかなくて、ベンチも55kgだったんですけど、増量して一回80kgまで乗っかって、今は77kgぐらいにして、体脂肪率は11%～12%ぐらい、ベンチ(プレス)も120kgぐらいです」と説明。目指している体の方向性を満島が尋ねると、「僕は胸が“チャーム筋肉”。あとは三頭筋、腕の後ろのラインですかね」と自身のこだわりを語った。

現在熱中している筋トレについても、寺田はジムでの交流を紹介。「仲良い人たちがマッチョになってくる」「みんな情報共有する」といい、「めっちゃ肩デカいですね」などと声をかけると、筋トレの補助に入ってくれることもあるそうで、「めっちゃ友達できますよ」と笑顔を見せた。

真岡ハイトラ運動公園では、広い芝生で寺田による筋トレ塾を開講。寺田は満島について「真之介さんにびっくりです。僕、芸能の方でこんなに筋肉ある人会ったことないんですよ」と驚き、兼近についても「ポテンシャルがある」と評価した。

旅の最後に訪れた焼肉店「ホルモン煙舞-ENBU-」では、食事をしながら満島が今年の目標を質問。寺田は「しっかり大学受験と、フィジークで日本一を取って、本気で勝つ気でいる。マジで負けたくない」と力強く語った。

満島は「大学受験もあってフィジーク日本一目指してる1年間、とてつもねぇぞ。大人たちさ、怠けてるわけにはいかんでしょ」と刺激を受けた様子。兼近も「しかも忘れちゃいけないのが、俳優として働いてるから」と、寺田の姿勢を称賛した。

【編集部MEMO】

『メシドラ』は、兼近大樹と満島真之介がゲストを迎えて台本なし、仕込みなしのグルメドライブを敢行。直近では、唐沢寿明、DJ KOO、鶴見辰吾＆北村有起哉、EXILE AKIRA、大東駿介、野間口徹＆松尾諭、高橋文哉、戸塚純貴、八嶋智人、前田公輝＆工藤阿須加、佐久間大介(Snow Man)＆椎名桔平、坂東龍汰、成田凌、竹内涼真、丸山智己＆加藤諒、槙野智章、奥田瑛二、関口メンディー、藤木直人らが出演している。

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