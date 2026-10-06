テレ東のドラマ『私があなたといる理由2〜グアムを訪れた8人の男女の10日間〜』(10月7日スタート 毎週水曜日25:00〜)の記者会見がこのほど、都内で行われ、北山宏光、吉谷彩子、石川恋、雛形あきこ、少路勇介、佳久創、萩原聖人らが登壇した。

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少路勇介、グアムでの恋愛ドラマに「そんなご褒美みたいなことがあるの」

『私があなたといる理由2〜グアムを訪れた8人の男女の10日間〜』は、【その人のすべてを許すことができるのか】をテーマに、男女の恋愛、そして人間における「許し」という難しさにフィーチャーし、心の機微を丁寧に描いたヒューマンドラマ。少路は、人と話すことが苦手で愛猫と暮らす堅実なサラリーマン・池松幹男役を演じる。

このドラマへの出演が決まった時の心境について、少路は「このお話をはじめにいただいた時は、『僕がグアムで恋愛ドラマ!?』『そんなご褒美みたいなことがあるのか……?』って、行くまでは半信半疑だったんですけど」と話し、笑いを誘った。

さらに、「グアム(でのオールロケ)も初めてですし、恋愛ドラマも初めてだった」と自身にとって“初めて尽くし”の作品だったことを明かし、「ちょっと新鮮な気持ちで、すごく楽しいだろうなと思って臨みました」と振り返った。

プライベートビーチで目にした景色に「本当にこんなご褒美あったんだ」

グアムでの撮影中に印象に残ったことを聞かれると、少路は「僕はですね、なぜか皆さんと違ってアクティビティが全くなかったんですよね」と説明。「お昼からプライベートビーチのシーンがほとんどありまして。ビーチの同じ椅子にずっと座ってるんですけど」と強調すると、共演者たちから笑い声が。

しかし、同じ場所に長時間いたからこそ、目にすることができた景色があったようで、「そうしてると、どんどん景色が夕日になって、その夕日が本当にきれいで。そこから日が沈んで真っ暗になって、上を見ると星空がすごいきれいで」と回想。

そして、「パッと横を見ると撮影してるじゃないですか、自分が。『本当にこんなご褒美あったんだ』と思って。その景色が本当に印象的でした」「なかなかグアムでしか見ることができない、その場所でしかたぶん見られない景色でしたので、そこがすごく印象的でした」と、しみじみと語った。

会見の最後に作品の見どころについて聞かれると、少路は「先ほども言いましたように、やっぱりグアムの景色と、その中での各々の抱えた問題と、それを背負いながら、どうやって相手と近くなったり、距離を測っていったり、その恋愛模様が見どころだと思います」とコメント。「(グアムというロケーションで)たぶんそれがより際立って見えるんじゃないかなと思います」とアピールしていた。

ドラマ『私があなたといる理由2〜グアムを訪れた8人の男女の10日間〜』あらすじ

マッチングアプリのキャンペーンに当選した、30代から50代の「結婚」に見放された男女8人。初対面の相手と過ごす、グアムでの10日間の旅を通し、彼らはお互いの事情や、自分自身と向き合いながら本物の愛を模索していく。果たして、最後に永遠の愛を誓い合う2人は現れるのか――。

ドラマ『私があなたといる理由2〜グアムを訪れた8人の男女の10日間〜』予告動画

マッチングアプリのキャンペーンに当選、結婚に見放された男女8人がグアムで10日間の旅…人と話すことが苦手で愛猫と暮らす堅実なサラリーマン・池松幹男役演じた少路勇介が語る作品の見どころ　ドラマ『私があなたといる理由2〜グアムを訪れた8人の男女の10日間〜』記者会見
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