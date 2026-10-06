TOKYO MXは、2026年10月10日(土)および17日(土)25:30より、特別番組『第1回 全国ホール対抗 パチエヴァ知識王 The 1st Pachinko EVANGELION Knowledge Championship ～全国約6500店舗の頂点へ～』を2週に渡り放送する。

番組では、2004年の初代導入から20年以上愛され続けるパチンコ『エヴァンゲリオン』シリーズの歴史と知識を競い合う、全国ホール対抗のクイズ大会を開催。事前の「Web知識試験」を勝ち抜いた全国のパチンコホール「選ばれし上位8チーム」がスタジオに集結し、初代王者の座と、優勝賞品「巨大初号機フィギュア1年間プレゼント」を懸けて本気で激突する。

各チームは己のプライドを懸けて熱戦を展開。歴代機種の演出法則やセリフの穴埋め、実際の映像を使った早押し問題など、単なる暗記では解けない「パチエヴァへの深い愛」が試される超難問クイズが次々と立ちはだかる。正解したチームには黄金に輝く「知識ポイント」オブジェが授与される。

さらに番組を盛り上げるのが、豪華ゲスト陣による「勝者予想(BET)システム」。ゲスト陣は、勝利を信じるチームにBETを行い、見事的中すればご褒美を獲得できる。しかし、予想を外したゲストには容赦ない「ビリビリマッサージ」の罰ゲームが執行されることに……！クイズの行方に一喜一憂し、絶叫！？するゲストたちのリアクションも見どころとなっている。

番組MCを務めるのは、パチエヴァをこよなく愛するキャイ〜ン・天野ひろゆきと、アナウンサー界随一のエヴァ好き・松澤ネキ。勝負の行方を見守るスタジオゲストには、個性豊かなメンバーが集結。相方・天野に「エヴァの話を聞いたことがない」とツッコまれながらも、実は過去のパチエヴァ機種をしっかり打ち込んでいるなどパチエヴァ愛を覗かせるキャイ〜ン・ウド鈴木。人生初のパチンコがエヴァで、今回の「Web知識試験」にも挑戦し、自信満々で挑んだカカロニ・栗谷。朝から晩まで打ち続け「普段の生活でも通常時のBGMが脳内で流れる」ほどのガチファンの天羽希純。アニメは未見ながらもパチエヴァを愛し「EVANGELION CROSSING EXPO ーエヴァンゲリオン大博覧会ー」にも足を運んだぱーてぃーちゃん・金子きょんちぃなど、熱量あふれる顔ぶれが並ぶ。そして、解説陣にはパチンコライターの助六、さやかが登場し、マニアックな問題の奥深さを紐解く。

果たして熾烈な争いを制し、“初代パチエヴァ知識王”の座に輝くのはどのホールなのか──！？

◎天野ひろゆき(キャイ～ン)のコメント

私はパチンコもエヴァも好きで全シリーズ見てきましたが、出場者の皆さんの熱い姿を見て、またパチンコを打ちたくなりました！番組で出題された新しい映像や演出も実際にホールで確認したいですね。エヴァファンの方々にも「より楽しむためにはパチンコがあるよ！」ということをぜひ伝えたいです。

◎ウド鈴木(キャイ～ン)のコメント

出場チームごとにカラーがあり、ホールで応援している人たちの顔が浮かびましたね。歴史的にも初めての「パチエヴァ知識王」全国6500店舗の頂点を決める完全決着、乞うご期待です！

◎栗谷(カカロニ)のコメント

パチエヴァじゃないとこんなに豊富な問題数は作れないですよね！歴代シリーズが多く、予告も多彩だからこそだと思います。見ていてめちゃくちゃ楽しかったので、次回は回答者側で出演したいですし、芸能人対決もしてみたいですね！ちなみに、ウドさんが隣で必死にスマホでエヴァのセリフを検索していたのが一番面白かったです(笑)。

◎天羽希純のコメント

私もパチンコが大好きでよく打ちに行きますが、演出ひとつとってもこんなに奥深いんだと驚きました！これからは打ちながら、今日出題された演出について調べてみようと思います。終始大興奮の大展開で、私自身ももっと学びたいと思うきっかけになりました。ぜひご覧ください！

◎金子きょんちぃ(ぱーてぃーちゃん)のコメント

私、最近の最新台に全然触れていなくて、今日のハイレベルな問題にはついていけないところが多すぎました(笑)。だから、この収録が終わったらすぐパチンコ屋に行くと思います！とっても楽しい番組になっているので、ぜひ見てください！

◎松澤ネキのコメント

エヴァパチには少し疎かったのですが、エヴァンゲリオンのファンとしてすごく楽しめました！パチンコ台の演出から、作品を愛する方が作ってくださっていることが伝わってきて感動しました。エヴァファンもパチンコファンも多角的に楽しめる番組ですので、運と勝負の行方をぜひ前後編でお楽しみください！