元プロ野球選手、選手時代のプライドから抜けない高級志向…パーソナルトレーナーの多田康生役演じた佳久創が役柄を通して思ったこと　ドラマ『私があなたといる理由2〜グアムを訪れた8人の男女の10日間〜』記者会見

テレ東のドラマ『私があなたといる理由2〜グアムを訪れた8人の男女の10日間〜』(10月7日スタート 毎週水曜日25:00〜)の記者会見がこのほど、都内で行われ、北山宏光、吉谷彩子、石川恋、雛形あきこ、少路勇介、佳久創、萩原聖人らが登壇した。

佳久創

佳久創が演じるのは、元プロ野球選手のパーソナルトレーナー・多田康生役

『私があなたといる理由2〜グアムを訪れた8人の男女の10日間〜』は、【その人のすべてを許すことができるのか】をテーマに、男女の恋愛、そして人間における「許し」という難しさにフィーチャーし、心の機微を丁寧に描いたヒューマンドラマ。佳久は、プロ野球選手時代のプライドから高級志向が抜けないパーソナルトレーナーの多田康生役を演じる。

自身はこれまであまり恋愛ドラマに出演してこなかったという佳久。「さらにちょっと今、体重を増やしてて、『こんなでかいやつが恋愛ドラマ、違和感起きないのかな』とすごい思ったんですけど」と、出演が決まった際の率直な感想を明かしつつ、「でも、設定的にも元プロ野球選手で、僕も元々ラグビーをやっていて、元アスリートとして、結局は恋愛に関しては普通の一般男性と変わらない気持ちを持ってるんだろうなっていうのを考えながら読み進めていくと、本当に面白いストーリーだなというふうに思いました」と話した。

そして、多田康生役を演じる上で「この体のでかさをどう生かすかっていうところでは、説得力は持たせられたんじゃないかなというふうに思いながらやってました」と振り返った。

強風の中での撮影に苦戦 佳久創「途中でセリフに飽きてきちゃう」

グアムでの撮影中に印象に残ったことや大変だったことを聞かれると、佳久は「カヤックと、あと風がすごいのが(笑)。本当に何本も何本も撮るっていうのが結構大変でしたね」と回答。

同じシーンを繰り返し撮影する中で、「途中でセリフに飽きてきちゃうんですけど」と率直に打ち明けながら、「そうならないように頑張って、なんとか監督が納得いくものが撮れたんじゃないかなというふうに思いましたね」と語っていた。

また、作品の見どころについては、グアムの美しい景色に触れながら、8人による恋愛ストーリーの展開を挙げた佳久。「毎話どうなるんだっていう展開があったりするんで、毎週楽しみにしちゃいますよね」とアピールしていた。

ドラマ『私があなたといる理由2〜グアムを訪れた8人の男女の10日間〜』あらすじ

マッチングアプリのキャンペーンに当選した、30代から50代の「結婚」に見放された男女8人。初対面の相手と過ごす、グアムでの10日間の旅を通し、彼らはお互いの事情や、自分自身と向き合いながら本物の愛を模索していく。果たして、最後に永遠の愛を誓い合う2人は現れるのか――。

ドラマ『私があなたといる理由2〜グアムを訪れた8人の男女の10日間〜』予告動画