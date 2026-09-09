「都心では物価が高いので、生活していくのが大変だ」または「地方は物価が安いので、生活費が都心に比べてあまりかからない」と世間で言われていることは、本当なのでしょうか。

お金の扱い方について、都心部と地方部では、違いがないのでしょうか。

連載コラム「地方の生活コストは本当に安いのか?」では、ファイナンシャル・プランナーの高鷲佐織が、実際に東京と地方、両方の生活を経験して感じたことを交えながら、お金に関する情報などをお伝えいたします。

「福祉」という言葉を聞くと、どこか「高齢者や障害のある方を支援するための特別な制度」という硬いイメージを抱きがちです。しかし昨今、全国の自治体や地域では、地域住民全員の暮らしを楽しく、豊かに彩る「福祉」の取り組みが広がっています。

地方移住を考える際、豊かな自然や住まいの広さだけでなく、「その街でどんな日常を過ごせるか」は重要なポイントです。そのヒントとなる、地域に開かれたユニークな福祉の事例をご紹介します。

栃木県那須塩原市の福祉施設内にある公衆浴場「長寿の湯」は、福祉施設が「誰もが洗練された空間で心地よく過ごせる場」へと進化を遂げた好例です。

「福祉施設の浴場」と聞くと、どこか無機質な施設感をイメージするかもしれません。しかし「長寿の湯」は、従来の古い銭湯のイメージを一新するスタイリッシュで清潔感あふれ、誰もが使いやすい工夫の空間づくりがなされています。うっすらとした黒湯の浴槽まで安全に入るために、ゆるやかなスロープが設置されているので、足腰に不安のある高齢者から小さなお子様まで、安心してスムーズにお湯に浸かることができます。

利用対象も高齢者や障害のある方に限定されていません。市内に住む人や働く人なら誰でもリーズナブルに天然温泉を楽しめる仕様になっており、バリアフリーな環境のなかで若者からシニアまでが自然に溶け込んでいます。「支援する側・される側」という垣根を取り払い、スタイリッシュな銭湯という日常のエンターテインメントを通して、多世代が心地よく集える新しい地域のコミュニティを生み出しているのです。

石川県金沢市にある「シェア金沢(Share金沢)」は、社会福祉法人が手掛けた約11,000平米もの広大なコミュニティエリアです。メディアや行政からも「ごちゃまぜの街」として全国的に高い注目を集めています。

敷地内には、サービス付き高齢者向け住宅や障害のある方の就労支援施設や障害児入所施設だけでなく、学生向け住宅、天然温泉、ドッグラン、売店、レストラン、さらにはアルパカが暮らす広場までが一体となって存在しています。

ここでは、障害のある方が敷地内の飲食店や温泉施設などで目的にあった働き方を選択して働くことができ、近所の親子が散歩がてらアルパカに会いやって来ます。「福祉施設」という壁を取り払い、多様な人々が混ざり合って暮らす1つの「小さな街」をつくってしまうことで、誰もが孤立せず、自然と助け合える環境が整えられています。集会や催し物の開催や運営をはじめ、暮らしに関わることは、住民参加で決めていきます。

「孤立を防ぎ、誰もが役割を持ってワクワク暮らすための街づくり」の中に「福祉サービス」が溶け込んでいる先進的なモデルです。

暮らしに寄り添う「福祉」がある街へ移住するということ

都心部での生活は便利で刺激的ですが、どこか隣人との距離が遠く、人間関係のドライさに寂しさを感じる方もいらっしゃるでしょう。

一方で、今回紹介したような「ひらかれた福祉」が根付いている地域には、以下のような魅力があります。

●ゆるやかな「居場所」が街中にある

デザイン性や使いやすさに配慮された銭湯や、多世代が集う交流拠点のように、1人でフラッと行っても誰かと緩やかにつながれるスポットが存在します。

●助け合いが自然体

制度としての福祉だけでなく、街全体に「お互い様」と思える空気が流れているため、子育て世帯や移住者も安心して馴染むことができます。

●日常の中に「ほっとする時間」が生まれる

効率や生産性だけを求めない、人の温もりに触れる時間が暮らしの満足度を高めてくれます。

移住先を検討する際は、観光地や移住支援金といった条件だけでなく、その自治体や地域がどんな「福祉(＝人々の幸せな暮らしの仕組み)」をつくっているかにも注目してみてください。そこにはきっと、都心では味わえない、あたたかく豊かな暮らしの選択肢が待っています。