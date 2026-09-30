2026年10月1日から、加熱式たばこの価格が上がります。4月に続く今年2度目の値上げには、どのような事情があるのでしょうか。この記事では、1年で2回値上げされる理由や1日1箱吸う場合の負担増の目安、2027年以降の値上げの見通しなどを解説します。あわせて、JT、フィリップモリス、BATJ3社の主要銘柄の新価格もご紹介します。

なぜ2026年は4月と10月、2回も値上げする?

これまで加熱式たばこは、紙巻きたばこと比べて税負担が軽いことが課題とされてきました。そこで政府は、加熱式たばこの課税方式を見直し、紙巻きとの税負担差を解消することを決めました。この見直しは、防衛力強化の財源確保策のひとつにも位置づけられています。

ただし、一度に価格が上がると消費者への影響が大きいため、2026年4月と10月の2段階に分けての実施となります。4月は新しい計算方法を半分だけ反映した「移行期間」で、10月1日から新方式が全面的に適用されます。加熱式たばこが1年で2度値上げされるのは、こうした段階的な見直しによるものです。

10月の値上げ幅は、銘柄によって1箱あたり20円〜40円です。1日1箱吸う場合、40円値上げの銘柄(プルーム用の「エボ」など)なら1カ月(30日)で1,200円、1年で1万4,400円の負担増になります。20円値上げの銘柄(「テリア」など)でも、1カ月で600円、1年で7,200円の負担増です。

なお、10月の課税方式の見直しは加熱式たばこが対象のため、紙巻きたばこの税額は変わりません。ただし、たばこの小売定価はメーカーが申請して財務大臣の認可を受けて決まる仕組みです。そのため、紙巻きでもメーカーの判断で銘柄ごとに値上げされることがあり 、2026年も一部の銘柄ですでに価格改定が行われています。

また、たばこの値上げは2027年以降もつづく見込みです。国のたばこ税の税率が、2027年4月・2028年4月・2029年4月の3段階で、1本あたり0.5円ずつ引き上げられる予定となっています。

対象は加熱式を含むたばこ全般で、紙巻きたばこ1箱(20本)の場合、1回につき税額が10円、3年間で合計30円増えます。1日1箱吸うなら、税額分だけで最終的に年間約1万円以上の負担増です。さらに、実際の値上げ幅にはメーカーの判断も加わるため、これよりも大きくなる可能性もあります。

主要銘柄の10月からの価格は

ここからは、JT、フィリップモリス、BATJ3社の主要銘柄について、2026年10月からの1箱あたりの新価格をご紹介しましょう。なお、銘柄数が多いため、代表的な銘柄を抜粋して掲載しています。

JT(日本たばこ産業)

＜プルーム＞

・現行580円→改定後620円

エボ・ディープ・レギュラー・プルーム用 4.4g

エボ・サクラ・レギュラー・プルーム用 4.4g

エボ・ブラック・メンソール・プルーム用 4.0g

エボ・コールド・メンソール・プルーム用 4.4g

エボ・フレッシュ・ミント・プルーム用 4.4g

エボ・グリーン・ミント・プルーム用 4.4g

エボ・ベリー・クリスタル・プルーム用 4.0g

エボ・トロピカル・ベリー・クリスタル・プルーム用 4.0g

エボ・ハチミツ・レモン・クリスタル・プルーム用 4.0g

エボ・カカオ・ミント・クリスタル・プルーム用 4.0g

・現行550円→改定後590円

メビウス・ディープ・レギュラー・プルーム用 4.4g

メビウス・スムース・レギュラー・プルーム用 4.4g

メビウス・アロマリッチ・レギュラー・プルーム用 4.4g

メビウス・ブラック・コールド・メンソール・プルーム用 4.0g

メビウス・シャープ・コールド・メンソール・プルーム用 4.4g

メビウス・コールド・メンソール・プルーム用 4.4g

メビウス・ミックス・ミント・メンソール・プルーム用 4.4g

メビウス・ベリー・オプション・プルーム用 4.0g

メビウス・マスカット・オプション・プルーム用 4.0g

メビウス・ペアー・オプション・プルーム用 4.0g

・現行530円→改定後570円

キャメル・リッチ・プルーム用 4.4g

キャメル・スムース・プルーム用 4.4g

キャメル・メンソール・コールド・プルーム用 4.4g

キャメル・メンソール・フレッシュ・プルーム用 4.4g

キャメル・メンソール・ベリー・プルーム用 4.0g

キャメル・ベリー・オプション・プルーム用 4.0g

フィリップモリス

＜テリア ファミリー＞

・現行620円→改定後640円

テリア リッチ レギュラー

テリア レギュラー

テリア バランスド レギュラー

テリア スムース レギュラー

テリア ウォーム レギュラー

テリア ルビー レギュラー

テリア クリア レギュラー

テリア メンソール

テリア ミント

テリア ブラック メンソール

テリア ブラック パープル メンソール

テリア イエロー メンソール

テリア フュージョン メンソール

テリア トロピカル メンソール

テリア サン パール

テリア ブロッサム パール

テリア ブラック ミント パール

テリア ゴールデン ブリーズ パール

＜センティア ファミリー＞

・現行570円→改定後590円

センティア バランスド イエロー

センティア シトラス グリーン

センティア クリア シルバー

センティア クール ジェイド

センティア ディープ ブロンズ

センティア フレッシュ コーラル

センティア フロスト グリーン

センティア アイシー ブラック

センティア ジューシー レッド

センティア ピュア ティーク

センティア スムース ゴールド

センティア トロピカル イエロー

センティア バランスド ゴールド

センティア パープル カプセル

センティア コバルト ブルー

センティア パッション フルーツ カプセル

＜MIX(ミックス) ファミリー＞

・現行560円→改定後590円

ミックス ミックス

ミックス アイス

ミックス アイスプラス

ミックス ベルベット

BATJ(ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン)

＜virto(ヴァルト)＞

・現行580円→改定後600円

ヴァルト・ダーク・タバコ

ヴァルト・バランスド・タバコ

ヴァルト・アイスド・メンソール・クリック

ヴァルト・メンソール・クリック

ヴァルト・ミント・クリック

ヴァルト・ベリー・クリック

ヴァルト・アイスド・ベリー・クリック

ヴァルト・ブライト・チェリー・クリック

＜neo(ネオ)＞

・現行530円→改定後570円

ネオ・クラシック・タバコ・hyper 用

ネオ・アイスド・メンソール・hyper 用

ネオ・アークティック・メンソール・hyper 用

ネオ・チルド・メンソール・hyper 用

ネオ・ブリリアント・ベリー・hyper 用

ネオ・ブリリアント・トロピカル・hyper 用

＜LUCKY STRIKE(ラッキー・ストライク)＞

・現行480円→改定後500円

ラッキー・ストライク・ダーク・タバコ・glo hyper 用

ラッキー・ストライク・リッチ・タバコ・glo hyper 用

ラッキー・ストライク・ダーク・メンソール・glo hyper 用

ラッキー・ストライク・ベリー・メンソール・glo hyper 用

ラッキー・ストライク・トロピカル・ブースト・glo hyper 用

＜KENT(ケント)＞

・現行520円→改定後550円

ケント・トゥルー・タバコ・glo hyper 用

ケント・トゥルー・リッチ・タバコ・glo hyper 用

ケント・トゥルー・メンソール・glo hyper 用

ケント・トゥルー・リッチ・メンソール・glo hyper 用

ケント・トゥルー・ベリー・ブースト・glo hyper 用

値上げによる家計への影響を把握しておこう

2026年10月の値上げは、加熱式たばこの課税方式見直しの第2段階によるものです。1日1箱吸う人の場合、銘柄によって年間約7,000円〜1万4,000円程度の負担増になります。紙巻きたばこは今回の見直しの対象外ですが、2027年4月からは加熱式を含むたばこ全般のたばこ税が3年連続で引き上げられる予定です。家計への影響を把握するとともに、今後の価格改定の動きにも注目しておきましょう。