阪急交通社は7月29日、シルバーウィークに人気の国内旅行先、海外旅行先ランキングを発表した。調査は2026年5月15日～5月22日、全国20代以上の男女518名を対象にインターネットで行われた。

シルバーウィークの旅行先ランキング

2026年のシルバーウィークは、2026年9月19日が土曜日、20日が日曜日で休み、そして21日が「敬老の日」、23日が「秋分の日」で、祝日に挟まれた22日も、国民の祝日に関する法律の規定により、休日となる。よって、カレンダー通りであれば9月19日～23日の5日間が休日となる。11年ぶりとなるシルバーウィークの大型連休であり、旅行需要の高まりが見込まれる。そこで同社では、全国20代以上の男女に、行きたい、もしくは行く予定のある旅行先を国内旅行、海外旅行に分けてアンケート調査を実施した。

シルバーウィークの国内旅行先ランキング

国内旅行先の1位は北海道、2位は沖縄県となり、最北端・最南端の都道府県が上位に選ばれた。3位と4位には大都市の東京都と福岡県が続き、5位は京都府という結果になった。

1位「北海道」

北海道

豊かな自然に加え、札幌や小樽、函館など魅力ある都市が点在し、絶品の海鮮グルメまで楽しめる北海道が1位となった。大型連休であれば、札幌と小樽に加え、富良野と美瑛など、エリアをまたいだ観光も楽しめる。シルバーウィークがある9月中旬以降は、大雪山系で日本一早い紅葉が楽しめるチャンスもある。

2位「沖縄県」

沖縄県

9月の沖縄県は気温がまだ高く、海水浴も可能で夏の観光が楽しめる。5日間あれば、沖縄美ら海水族館、瀬長島ウミカジテラスなど定番スポットから、話題のJUNGLIA OKINAWA(ジャングリア沖縄)までたっぷり回ることができる。沖縄本島以外に宮古島、石垣島など離島を周遊する選択肢もある。

3位「東京都」

東京都

シルバーウィークにも暑さの残る可能性がある東京だが、涼しい屋内施設を回れば快適。世界文化遺産の国立西洋美術館をはじめとした美術館・博物館めぐりができる上野や、東京スカイツリーに加え、水族館やプラネタリウムまである東京スカイツリータウンなど、1つのエリアで一度にたくさん楽しめるスポットも多くある。

4位「福岡県」

福岡県

もつ鍋に水炊き、博多ラーメンに明太子と、おいしいグルメの宝庫、福岡県が4位に。博多や天神での食べ歩きはもちろん、長い連休を使えば、糸島でのドライブや太宰府天満宮への参拝に時間をかけたり、近隣の佐賀や長崎へ足を伸ばしたりも余裕をもって実現が可能。少し涼しくなる初秋のシルバーウィークでは、屋台街も快適に楽しめるだろう。

5位「京都府」

京都府

歴史ある神社仏閣や風情ある街並みが美しい京都府が5位にランクインした。11月の紅葉シーズンは混雑するが、青もみじからほんのり秋へと移ろう初秋の古都は比較的ゆったりとめぐれるため、この時期ならではの贅沢が楽しめる。日数に余裕があれば、市内中心部にあるの清水寺、二条城といったスポットだけでなく、嵐山や宇治まで足を伸ばし、時間を気にせず心ゆくまで堪能できる。

シルバーウィークの海外旅行先ランキング

海外旅行先は、上位5位中4つがヨーロッパの国となった。1位は世界遺産の多いイタリア、2位は美しい自然や観光列車が魅力のスイス、3位は同率でフランスと台湾、5位はイギリスという結果に。

1位「イタリア」

イタリア

世界遺産の登録数が世界一であり、歴史的建造物に美術、それにグルメと、観光客を魅了し続けるイタリア。歴史のロマン漂う・ローマ、ファッションの街・ミラノ、芸術の都・フィレンツェなど、各都市も個性的で、5日以上あれば複数の都市もめぐれる。世界有数の観光大国であり混雑が気になるが、ピークとなる8月を過ぎた9月下旬は比較的落ち着いた雰囲気で楽しめる。

2位「スイス」

スイス

アルプスの山々に囲まれた、大自然の魅力あふれる国、スイス。マッターホルンの雄大な姿を望めるツェルマットの村、中世ヨーロッパの雰囲気が堪能できるベルン旧市街などが人気だ。氷河特急やベルニナ急行など観光列車への乗車を目的とする旅行者も多く、9月はまだ夏ダイヤで、緑の草原が広がる風景も目にできる。

3位(同率)「フランス」

フランス

ファッションやアートの世界的な発信地であるパリ、南フランスのリゾート地・ニース、ワインの産地で有名なボルドーなど個性的な都市が点在するフランス。ルーブル美術館やモンサンミッシェルなど人気のスポットも、8月のハイシーズン後となるシルバーウィークであれば、比較的混雑が緩和されるとみられる。

3位(同率)「台湾」

台湾

日本から3～4時間で行ける、アクセスの良い台湾が同率3位となった。台北101をはじめとした高層ビルが建ち並ぶ台北、日月潭(リーユエタン)や高美湿地など自然の景色を楽しめる台中、神農街をはじめ歴史的な街並みが残る老街(ラオジエ)が点在する台南など、エリアごとに魅力的なスポットがある。またレトロな情緒があふれる九ふんや古民家をリノベーションしたカフェも多く、歴史と流行を同時に感じられる。

5位(同率)「イギリス」

イギリス

イギリスといえば、ビッグベンやバッキンガム宮殿などで有名なロンドン観光が定番だ。800万点もの収蔵品がある大英博物館を時間をかけてじっくり楽しんだり、日程に余裕があれば、絵本に出てくるような美しい風景が魅力のコッツウォルズ、学問の街・オックスフォードなどに足を運ぶ選択肢も出てくる。

シルバーウィークで旅行に行く予定の人と行きたい人の割合は?

シルバーウィークに、どのくらいの人が旅行に行く予定なのかも調査した。

行く予定の人と行きたい人の合計は、「国内旅行」では40%、「海外旅行」では10%となっている。「国内旅行と海外旅行の両方」は12%だった。

アンケート回答時点では、国内旅行について、行きたいけれどまだ予定までは立てられていないという人が多いことがわかった。