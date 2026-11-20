「言いに来られるから、こっちも言い返す権利あるじゃん」――。歌手でタレントのあのが、19日配信のTBS Podcast『永野はミスターTBS』(毎週木曜18時頃配信)に出演。SNSで一般ユーザーと言い合いになる理由を明かし、裏アカウントの有無についても言及した。

あの、SNSで言い返す理由「こっちも言い返す権利ある」

この日、Xのプロフィール画像が真っ黒である理由を語ったあの。そこから話題は、SNSでの発信スタイルへと移った。

永野は、アーティストのSNSは告知や自身の活動を発信する場として使われることが多いとした上で、あのについて「なんか普通に言い合いになったりしてるじゃん。その一般の人と」と質問した。

これに対し、あのは笑いながら「そうそうそう。言い合いなんかなっちゃうんだよね」と認め、「言いに来られるから、こっちも言い返す権利あるじゃん」と説明。

自分に向けられた言葉に対して、自分も言葉を返すという率直な考えを示した。

「裏アカはない。1個も」率直な発信スタイル

続いて永野は、芸能人が裏アカウントで発信し、それが発覚することもあると話題を広げた。

すると、あのは「裏アカはない。1個も」ときっぱり回答。

永野は、公式アカウントで自身の気持ちをそのまま発信していることに改めて驚いていた。

さらに永野は、以前あのとテレビ番組で共演した際の出来事を回想。

収録当日の深夜、あのがSNSに「人と喋りたくない」という趣旨の投稿をしていたといい、その数時間後に番組で会うことになったため、「恐ろしくて」と笑いながら振り返った。

あのも当時のことを思い出した様子で、笑い声を上げていた。

「喋りたくないなと思ったから」永野も感心

永野が「なんでそんなことすんのあなた?」と尋ねると、あのは「喋りたくないなと思ったから」とシンプルに回答。

永野は、その飾らない姿勢について「それはすごいよね。その辺の素直さと言いますか」と感心した。

一方、永野自身は現在、SNSの運用をスタッフに任せていると説明。「やめるのも不安だったから。告知とかしたいから」と理由を明かし、「あのちゃん自分でやってんのすごいよな」と称賛した。

一般ユーザーとのやり取りから仕事前の気分まで、自身の言葉で発信するあの。その姿勢に永野が驚く場面となった。