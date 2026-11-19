元日向坂46の富田鈴花が、17日に配信されたニッポン放送のビデオポッドキャスト番組『Looopでんき presents 佐藤満春・富田鈴花の2人におまかせ』(毎週火曜18:00～)に出演。アイドル卒業後に迎えた誕生日を振り返り、寂しさを感じたことを明かした。

富田鈴花

富田鈴花、アイドル卒業後の誕生日に「めっちゃ寂しかった」 メッセージにも変化「今年ちょっと……」

番組では、リスナーの挑戦を応援するコーナー「私の挑戦、応援してください」を実施。「最近、知り合いや友人にお誕生日おめでとうの連絡をすることを始めました」というリスナーから、「お二人はお誕生日おめでとうの連絡はよくしますか?」と質問が寄せられた。

これに富田は「しますよね、お互い」と答え、パーソナリティを務める佐藤満春とも誕生日に連絡を取り合っていることを明かした。続けて、LINEで自身の誕生日を知らせる機能について「私、絶対にやらないと思っていたのに、今年から始めました(笑)」と告白。その理由を聞かれると、「アイドルを卒業したら寂しくなっちゃって。祝われたいなと……」と打ち明けた。

2025年に日向坂46を卒業した富田。グループ在籍時の誕生日について「だって毎年みんながハッピーバースデーって言って、ケーキ持って祝いに来てくれるんですよ。8年間それをやったんですよ」と振り返った。

佐藤が「そこからのギャップがあるからね」と理解を示すと、富田は「めっちゃ寂しかったですもん、誕生日。誰もいない(笑)」と吐露。「現場では、祝ってくださったけど、当日はめちゃくちゃ寂しかったです」と、卒業後に感じた変化を率直に語った。

また、富田は「やっぱり『おめでとう』のメッセージも減った気がしましたね」とも告白。佐藤から「現役のアイドルじゃなくなったからってこと?」と聞かれると、「今年ちょっと少なかった気もします。だからうれしいに越したことはないです」と、誕生日を祝ってもらうことへの思いを明かした。

その後、佐藤は誕生日のお祝いを始めたリスナーに対し、「続けてほしい」と投げかけつつ、途中で連絡をやめると相手が寂しく思うのではないかと指摘。一方で、富田は「今年なかったなとかは、思わないかもです」と、自身の考えを伝えた。しかし、佐藤から先ほどメッセージが減ったと感じたと話していたことを指摘されると、「減ったなとは思ったんですけど、誰がしてないとかまでは見てない。送ってくれた人のことはずっと覚えている」と話した。