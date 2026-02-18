「とても悩んだけど…」「ずっと最悪で最高」あのが自ら下したラジオ番組終了の決断…放送直後に明かした“ラジオ”への愛

約3年間続いたラジオ番組『あののオールナイトニッポン0(ZERO)』に自ら終止符を打ったあの。10日の放送終了直後に、苦渋の決断の裏にあった思いをXで明かした。

あの

あの、3月いっぱいで『ANN0(ゼロ)』終了することを報告

2023年4月4日深夜からスタートした『あののオールナイトニッポン0(ZERO)』。同番組は2022年1月の単発での放送を含めると、今春で丸4年を迎える。

10日放送内にて今年の3月いっぱいで同番組が終了することを報告したあのは、放送終了後に、自身のXを更新。

「あののオールナイトニッポン3月いっぱいで終了します!」と投稿し、「去年僕が自分で辞めると言いました。自分で決めました。このまま続けるという選択肢があることのありがたさを感じながら、だからこそ自ら手放すのは苦渋の決断でとても悩んだけど次に進むために僕からオサラバします」と自身の判断で同番組の放送終了を決めたことを明かした。

メディアでは唯一無二の独特なキャラクターで人気を博すあの。「自分なんかは一年続けば良い方と思ってたものが三年も続き、人との会話が苦手な僕に、オールナイトニッポンが“一人喋り”の魅力を教えてくれました」と感謝を述べつつ、「色んなアーティストさんや芸人タレントさんとも会話しました。饒舌を目標でやってきて涎を垂らすほどノンストップで毎週話し続けました。今後は涎を垂らさないように自分のスピードで言葉を発言できたらと思う」と、現在の心境を語った。

また、「オールナイトニッポン0単発含めたら四年、レギュ三年間、本当にやってよかったです!!」と達成感をあらわにしたあの。

「毎週必ずやってくる生放送。良いことがあった一日の終わりも嫌なことばかりでクソみたいな一日の終わりも自分はひとりぼっちだと心が小さくなってしまった一日の終わりもそんな夜にラジオがあってよかった」

「刑務所ラジオ最初からずっと最悪で最高に良い時間でした☆」

「ラジオ大好きになった。ラジオやってよかったと思たからこそやめれます。あのANN0は完成したのだ。残りも3月31日まで何卒宜しゅう」と、ラジオへの愛をつづった。

この報告にファンからは、「3年間も頑張ってくれてありがとう」「毎週の楽しみがなくなるのは寂しい」と感謝と悲しみのコメントが多く寄せられたほか、「美しい幕引きだと思う」と自身の判断で番組終了を選んだことを称える声も。

さらには、放送直後にXが更新されたことについて、「このリアルタイムさが、流石あのさんだなと感じています」と、ファンファーストな姿勢にも賞賛の声が上がっている。

この投稿は17日までに5,600リポスト、表示回数730万回を越えるなど、大きな反響を呼んでいる。