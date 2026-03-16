「あの人、めっちゃ面白い」「テンション好きなんだよな～」あの、気になるラジオ番組を告白

歌手でタレント・あのが10日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『あののオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週火曜27:00～28:30)に出演。『オールナイトニッポン』の新パーソナリティに就任したサカナクション・山口一郎について語った。

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「あのテンション好き」「リスナーついて行けるかな?

3月末で終了する『星野源のオールナイトニッポン』の後任として、4月から火曜パーソナリティを務める山口。「一郎さん、どんな感じのラジオやるのか? とかめっちゃ気になる」と話したあのは、「なんかYouTubeで自主ラジオみたいなのやってんじゃん」と山口がYouTubeで公開しているライブ配信番組『サカナクション山口一郎の今夜も雑談中。』に言及。「あの人、めっちゃ面白いよね(笑)。だから、ラジオも面白そうだなって」「配信の感じでやんのかな? だとしたら、結構なテンションだよね」と期待を寄せた。

「あのテンション好きなんだよな～」「リスナーもついて行けるかな? っていうぐらいの感じだけど」と楽しみな様子のあの。一方で、「ニッポン放送より、山口一郎の家にある機材のほうが音よさそうだよ?」とぶっちゃけ、「自分でエコーかけたり、曲もかけたりしてるんで。もうみんないらない(笑)」とジョーク交じりにグサリ。スタッフが苦笑いすると、「ミキサー緊張するだろうな。ミキサーさんマジで、めっちゃ怒られんじゃない? 揉めるんじゃないかな?」「マジで公開説教はあり得るよね」と“脅し”て笑わせた。

また、『あののオールナイトニッポン0(ZERO)』も3月末で終了する。後任は、『オールナイトニッポンX(クロス)』を担当していた元日向坂46・松田好花が務めるが、「このちゃんも楽しみだ」と話し、「この人は、お蕎麦がめっちゃ好きなんだよね。お蕎麦が好きすぎて、いろんなお店に行ったり、自分で作ったりとかしてるっていう。ちょっとマニアック系な人っていうイメージがある」と吐露。個性豊かなパーソナリティがそろい、「新体制の火曜日も楽しみなんで、聴いてみてはどうでしょうか」とリスナーにアピールしていた。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。また、『オールナイトニッポン0』は、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」で放送と同時に映像でも配信中。放送後には「17LIVE」限定のアフタートークも配信されている。

【編集部MEMO】
2023年4月にスタートした『あののオールナイトニッポン0(ZERO)』。ラインナップ発表会見に出席したあのは、「しゃべるのがつたないほうなんですけど、それ(そんな自分がパーソナリティを務めること)もまた新しい試みだなと思うのでありがたいです」と心境を述べ、番組ゲストに迎えたい人を聞かれると、「願望は本田圭佑さん」「言ってることがすごくデカくてカッコいい。完璧なのに抜けてるというか、お茶目だからすごくかわいらしくて、お話してみたいです」と目を輝かせていた。

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